Posh вернулась: Виктория Бекхэм выпустила линейку помад, вдохновленную модой 90-х

Коллекцию звезда посвятила своему прозвищу в группе Spice Girls

В период популярности британской группы Spice Girls Виктории Бекхэм дали прозвище Posh Spice. Спустя годы певица и дизайнер выпустила линейку собственной косметики Victoria Beckham Beauty, вдохновленную вайбом 90-х.

Виктория представила эксклюзивные помады для губ в трендовых оттенках времен Spice Girls. Коллекция получила название Posh Spice. В ней помады нескольких оттенков коричневого, лилового и насыщенного бордо.

Фото: instagram.com/victoriabeckhambeauty

"На этой неделе я запускаю Posh Lipstick. Это очень личное – помада всегда давала мне уверенность, когда она мне была нужна... Каждый оттенок вдохновлен определенным воспоминанием, и хотя моменты, возможно, были моими собственными, энергию и эмоции разделяем все мы", – написала в своем Instagram-аккаунте Виктория.

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Бекхэм призналась, что после ухода из Spice Girls она отказалась от прозвища, потому что оно "обросло собственной историей", а Виктория хотела найти свой путь. По словам звезды, Posh навсегда изменила ее судьбу и дала возможности воплотить мои мечты в реальность.

via GIFER

Виктория Бекхэм также опубликовала короткий проморолик для линейки Posh Lipstick. "Посвящается нашим вечным поискам себя как женщин. Posh вернулась", – написала она.

INSTAGRAM

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