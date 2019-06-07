После отставки Тереза Мэй кардинально сменила стиль: фото

Британская политик появилась в элегантном наряде

Тереза Мэй Фото: AFP

Тереза Мэй, которая сегодня официально покинула пост премьер-министра Великобритании, продемонстрировала новый стиль в одежде. Отметим, что британская политик предпочитала деловой стиль – строгие костюмы и туфли с необычным принтом.

О секретах британского политика Терезы Мэй смотрите в сюжете:

На торжественном мероприятии во Франции Тереза Мэй продемонстрировала женственный наряд – светло-серый комплект, который состоял из платья прямого кроя и укороченного жакета с белыми лампасами. Главным аксессуаром стала дамская шляпка в темно-серого оттенка, декорированная тканью в виде цветка.

Все знают о предпочтениях чиновницы в выборе обуви и на этот раз Тереза осталась верна своим традициям. Под классический наряд политик обула туфли с камнями. А из украшений выбрала жемчужное ожерелье, серебристый браслет и часы.

Тереза Мэй Фото: AFP Тереза Мэй Фото: AFP Тереза Мэй Фото: AFP Тереза Мэй Фото: AFP Тереза Мэй Фото: AFP 1/5

Напомним, ранее Тереза Мэй приняла участие в саммите лидеров ASEM, куда надела деловые брюки темного синего цвета и полосатый жакет с белыми и красными полосками. Обула леди свои любимые балетки с леопардовым принтом.

Тогда как на выступление в парламенте политик надела ярко-синий костюм и бордовые балетки. На плечи Тереза Мэй накинула черную куртку, а в руках несла массивную сумку и папку с документами.

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