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Посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской

В сети раскритиковали платье первой леди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:14
Елена Зеленская в Японии
Елена Зеленская в Японии
Фото: instagram.com/zelenska_fan

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский с супругой посетили Японию, дабы стать гостями на церемонии интронизации императора. Для торжественного мероприятия Елена Зеленская выбрала желтое платье в пол, и цвет наряда вызвал споры в сети.

Как прошел визит Владимира и Елены Зеленских в Японию – узнайте в сюжете:

Многие отметили, что желтый – цвет семьи императора Японии. Якобы все члены иностранных представительств и миссий не надевают желтую одежду на официальные мероприятия в Японии, так как это либо неуважение к императору, либо человек демонстрирует родственные связи с ним.

Несмотря на то, что дресс-код на интронизацию подразумевает длинные наряды, а о цветах речи не идет, споры в сети не утихли. А на днях платье Елены Зеленской в Японии прокомментировали представители Посольства Японии в Украине на официальной странице в Facebook.

Владимир и Елена Зеленские
Владимир и Елена Зеленские
Фото: Getty Images

"Мы выражаем нашу искреннюю благодарность Президенту Украины Владимиру Зеленскому и Первой Леди за то, что они приняли приглашение посетить нашу страну для участия в церемонии интронизации Его Величества Императора Японии на прошлой неделе. Участие Президентских супругов в церемонии интронизации является важным этапом в наших двусторонних отношениях. Их одежда также хорошо гармонировала с благородной атмосферой и произвела на японское общество очень положительное впечатление о супругах и Украине как стране. Первый двусторонний саммит с премьер-министром Абэ был своевременным и успешным. Мы следим за результатами этого визита и в дальнейшем будем работать для углубления наших двусторонних отношений. Еще раз позвольте поблагодарить господина Президента и Первую Леди!", – говорится в сообщении.

Напомним, Елена Зеленская в Японии также продемонстрировала элегантный наряд с вышивкой.

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