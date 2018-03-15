Потрепанный свитер с дырками продают за 3500 гривен

Сегодня, 16:09

Странный предмет гардероба обнаружили на одном из сайтов одежды


Странный предмет гардероба появился в каталоге онлайн-магазина Asos. Сиреневый свитер с пайетками "универсального размера" многим интернет-пользователям показался заношенным и растянутым. Усиливают эффект и несколько дыр: спереди, сзади и на рукаве. Но больше всего поражает цена дизайнерского изделия. В пересчете на гривны, свитер стоит почти 3500 гривен (95 фунтов).

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Фото: www.asos.com

Ранее мы писали о том, что мировые дизайнеры диктуют новые тренды. Вещи с дырками становятся хитом коллекций мировых кутюрье. Чем больше вырезов – тем лучше. Модельеры предлагают оголять плечи, бока и спины. Дыры теперь самый писк.Но, к примеру, украинский дизайнер Серж Смолин заявляет обратное: "Я вообще против рваных вещей. Вырезать какие-то дыры, обозначать обнаженные места – это для лыжниц, которые не катаются, а едут рядом с "папиком". Такие свитера – скорее дань увеселению", – говорит дизайнер.

Напомним, Versace полностью отказался от использования мехаВсе больше брендов выбирают сознательное отношение к моде. 

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Источник:

"Сегодня"

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