Потрясающе! Беременная Энн Хэтэуэй в ярком платье блистала на премьере

Голливудская актриса подчеркнула округлившийся животик

Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Голливудская актриса Энн Хэтэуэй, которая недавно откровенно рассказала о сложностях зачатия второго ребенка, произвела фурор на Бродвее во время спектакля Sea Wall / A Lifе.

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Отметим, что американская знаменитость Энн Хэтэуэй беременна вторым ребенком и совсем не скрывает своего положения. Более того, Энн старается при каждом выходе в свет подчеркнуть округлившийся животик. Так, на этот раз голливудская актриса сделала ставку на облегающем платье цвета фуксия бренда Brandon Maxwell.

Энн Хэтэуэй в платье Brandon Maxwell Фото: Getty Images

Изюминкой образа стали вырезы на платье, которые придавали утонченности 36-летней актрисе. Свой яркий образ Хэтэуэй дополнила серебристыми босоножками и миниатюрным клатчем алого цвета.

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй стала гостьей очередного выпуска шоу Эллен Дедженерес, в эфире которого сделала неожиданное признание: звезда решила завязать с алкоголем. Такое решение она приняла после того, как погостила у своего друга и коллеги по фильму "Море соблазна" Мэттью Макконахи.

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