Потрясающе! Деми Мур снова предстала в вышиванке от украинского дизайнера

Актриса примеряла длинное платье с зеленой вышивкой

Голливудская актриса Деми Мур Фото: Getty Images

Украинские вышиванки давно набрали популярности среди знаменитостей мирового масштаба. Часто голливудских звезд можно увидеть в изделиях от украинских дизайнеров, а именно – на красных дорожках. Нашу национальную одежду также оценила и 56-летняя красотка Деми Мур. Актриса совсем недавно порадовала выходом в свет в украинской вышиванке желтого цвета и снова мы можем лицезреть ее потрясающий образ от дизайнера Vita Kin.

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Правда, на этот раз выбор Деми Мур пал на более драматические оттенки – темное платье с зеленой вышивкой идеально подчеркивало красоту жгучей брюнетки Голливуда. Более того, на своей странице в Instagram 56-летняя звезда не только опубликовала снимок в традиционной украинской одежде, но и публично поблагодарила дизайнера Vita Kin за такой эксклюзив.

11 Авг 2019 в 3:58 PDT INSTAGRAM (@moore2d)

Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком.

Ранее Деми Мур была замечена среди гостей на свадьбе принцессы Евгении. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.

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