Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Потрясающе! Деми Мур снова предстала в вышиванке от украинского дизайнера

Актриса примеряла длинное платье с зеленой вышивкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:21
Голливудская актриса Деми Мур
Голливудская актриса Деми Мур
Фото: Getty Images

Украинские вышиванки давно набрали популярности среди знаменитостей мирового масштаба. Часто голливудских звезд можно увидеть в изделиях от украинских дизайнеров, а именно – на красных дорожках. Нашу национальную одежду также оценила и 56-летняя красотка Деми Мур. Актриса совсем недавно порадовала выходом в свет в украинской вышиванке желтого цвета и снова мы можем лицезреть ее потрясающий образ от дизайнера Vita Kin.

Деми Мур крутит роман с одним из самых влиятельных мужчин мира. Об этом смотрите в сюжете:

Правда, на этот раз выбор Деми Мур пал на более драматические оттенки – темное платье с зеленой вышивкой идеально подчеркивало красоту жгучей брюнетки Голливуда. Более того, на своей странице в Instagram 56-летняя звезда не только опубликовала снимок в традиционной украинской одежде, но и публично поблагодарила дизайнера Vita Kin за такой эксклюзив. 

INSTAGRAM (@moore2d)

Свой образ актриса дополнила босоножками на низком ходу, черными солнцезащитными очками и темно-синим платком.

Ранее Деми Мур была замечена среди гостей на свадьбе принцессы Евгении. Актриса надела элегантное вишневое платье, которое дополнила шляпкой с вуалью в тон и клатчем. Выглядела при этом Деми очень стильно, а компанию ей составил известный флорист Эрика Батербо.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Выглядят отлично: новый выход Гвинет Пэлтроу и Деми Мур в Нью-Йорке Деми Мур уже два года состоит в отношениях с женщиной - СМИ В костюме на вырост от Calvin Klein: новый образ Деми Мур
платье актриса стиль вышиванка Деми Мур
Реклама

Новости партнеров

Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Упражнения для силы рук: Топ-5
Упражнения для силы рук: Топ-5
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства
Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Популярные статьи

Сегодня, 16:46Психология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

Сегодня, 16:01Events

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Сегодня, 14:00Fun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Сегодня, 13:35Шоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

Сегодня, 09:00Шоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

Сегодня, 07:50Техно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

Вчера, 22:01Техно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Вчера, 12:44Шоу-бизнес

Девушка Виктора Павлика резко высказалась о своих отношениях

Вчера, 10:50Fun

11 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

Вчера, 09:06Шоу-бизнес

Названа официальная причина смерти Аллы Вербер

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 11-17 августа для всех знаков зодиака

10 августаШоу-бизнес

Влад Яма показал чувственное фото с женой

10 августаТехно

Не верьте слухам: ТОП-5 абсурдных мифов об iPhone

10 августаFun

10 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

10 августаПсихология

Гороскоп на 10 августа: все знаки зодиака

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Самые красивые бегуньи из Instagram: обаятельная чемпионка
Диета по группе крови: охотничья первая
Диета по группе крови: охотничья первая
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Супрун рассказала, как бороться с висцеральным жиром
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Чем полезен орех грецкий, а чем вреден
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь