Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Предзаказ на первый в Украине абонемент на белье

Сегодня, 09:30

Бренд сервисов белья brabrabra запускает годовые абонементы на комфортное белье. Больше никаких забот, только комфорт

Сколько комплектов белья в год покупает обычная женщина? А еще халаты, купальники, отдельные трусики на каждый день, свитшоты, колготки, пижамы, и вот этот, ну ооочень хороший бра из новой коллекции. Тренды меняются, постоянно появляется что-то новое, что-то интересное. Хочется и белье на выход, и спортивную, и откровенную, на особый повод – этот список бесконечен. Но разве в такие моменты мы задумываемся о количестве купленного? Сколько купленного в этом году белья мы уже не носим? Для того, чтобы помочь женщинам с осознанным потреблением, brabrabra запускает уникальный сервис – абонемент на белье! Такие абонементы включают в себя оптимальное количество белья, которое необходимо женщине в течение года.

Обладательницы абонементов смогут в течение года получить от 11 до 18 единиц: белье из базовых и лимитированных коллекций, купальники, чулки и одежда для дома. И главное – все это будет стоить дешевле, чем при покупке на обычный чек.

Выбрать можно среди 5 абонементов, покрывающих необходимый женщине годовой запас белья:

  • абонемент "Мой первый бра" – создан для девушек-подростков;
  • абонемент "Комфортный";
  • абонемент "Приятно комфортный";
  • абонемент "Бомбезно комфортный";
  • абонемент "Безгранично комфортный".

Абонементы экономят время и упрощают процесс от выбора до получения белья. Их можно использовать как онлайн так и оффлайн, заходить с любого девайса в любое время в персональный кабинет или же передать все заботы в руки персональному менеджеру. Больше никаких забот, ведь за каждой обладательницей абонемента закрепляется персональный менеджер, который всегда готов проконсультировать, напомнить о сроке действия абонемента, известить о новых коллекциях и помочь с выбором, заказом или бронированием желаемого размера.

Вместе со здоровым комфортным бельем абонемент предусматривает доступ ко всем сервисам brabrabra: брафитинг, определение персонального индекса комфортной посадки, удобства в каждом движении – от оплаты до бесплатной доставки в любую точку страны.

Белье по своему абонементу можно выбрать и в подарок своим родным и подругам, ведь абонементы рассчитаны на все размеры – от A до J.

Абонементы уже доступны для предпродажи на сайте brabrabra. Все предзаказанные в течение месяца абонементы примут участие в розыгрыше и 23.11.2020 бренд выберет победительницу, которой будет возвращена полная стоимость абонемента!

Давайте задумаемся об осознанном потреблении вместе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
абонемент белье brabrabra
Реклама

Новости партнеров

Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе
Маричка Падалко рассказала, как учителя гнобят ее сына в школе

Популярные статьи

Вчера, 16:26Афиша

5 фильмов ужасов на Хэллоуин-2020

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Брэд Питт расстался со своей 27-летней девушкой – СМИ

Вчера, 09:00Шоу-бизнес

Потап, Горбунов, Осадчая и другие: кто кому кум в украинском шоу-бизнесе

Вчера, 08:17Fun

21 легендарный мем, вошедший в историю интернета

Вчера, 05:34Психология

Гороскоп на сегодня 29 октября: Близнецов ждет сложный выбор, а Ракам нужно расслабиться

28 октябряШоу-бизнес

"Прям помолодела": Джамала кардинально изменила имидж (фото)

28 октябряШоу-бизнес

Украинская модель и блогер призналась, что ее изнасиловали в 15 лет

28 октябряFun

Первоклассник нашел древнее животное – оно обитало на планете 247 млн лет назад (фото)

28 октябряFun

Любуйтесь самыми смешными фото животных. Это дерзкая черепаха и хватающийся за сердце суслик

28 октябряTravel

ТОП-5 горнолыжных курортов Украины: куда ехать, почем и зачем

28 октябряEvents

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

28 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 28 октября: Водолеям не стоит навязывать свою дружбу, а Рыбам – прокрастинировать

27 октябряFood

Что приготовить на Хэллоуин: пять рецептов праздничных блюд

27 октябряШоу-бизнес

Фагот объяснил, почему не хочет жениться на Навроцкой, с которой вместе уже 11 лет

27 октябряАктуально

Цвет и блеск: секреты ухода за окрашенными волосами

27 октябряFood

Как сделать тыкву на Хэллоуин своими руками: лучшие идеи с фото

Новости партнеров

Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Батурин о рождении у Рудковской второго ребенка
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Постаревший Дмитрий Харатьян перепугал новым лицом
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
Русская Кардашьян без лифа прогулялась по улице: "Перебор"
DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ
DZIDZIO публично отчитал красотку-жену за раскованный образ
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять