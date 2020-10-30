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Предзаказ на первый в Украине абонемент на белье

Бренд сервисов белья brabrabra запускает годовые абонементы на комфортное белье. Больше никаких забот, только комфорт

Сколько комплектов белья в год покупает обычная женщина? А еще халаты, купальники, отдельные трусики на каждый день, свитшоты, колготки, пижамы, и вот этот, ну ооочень хороший бра из новой коллекции. Тренды меняются, постоянно появляется что-то новое, что-то интересное. Хочется и белье на выход, и спортивную, и откровенную, на особый повод – этот список бесконечен. Но разве в такие моменты мы задумываемся о количестве купленного? Сколько купленного в этом году белья мы уже не носим? Для того, чтобы помочь женщинам с осознанным потреблением, brabrabra запускает уникальный сервис – абонемент на белье! Такие абонементы включают в себя оптимальное количество белья, которое необходимо женщине в течение года.

Обладательницы абонементов смогут в течение года получить от 11 до 18 единиц: белье из базовых и лимитированных коллекций, купальники, чулки и одежда для дома. И главное – все это будет стоить дешевле, чем при покупке на обычный чек.

Выбрать можно среди 5 абонементов, покрывающих необходимый женщине годовой запас белья:

абонемент "Мой первый бра" – создан для девушек-подростков;

абонемент "Комфортный";

абонемент "Приятно комфортный";

абонемент "Бомбезно комфортный";

абонемент "Безгранично комфортный".

Абонементы экономят время и упрощают процесс от выбора до получения белья. Их можно использовать как онлайн так и оффлайн, заходить с любого девайса в любое время в персональный кабинет или же передать все заботы в руки персональному менеджеру. Больше никаких забот, ведь за каждой обладательницей абонемента закрепляется персональный менеджер, который всегда готов проконсультировать, напомнить о сроке действия абонемента, известить о новых коллекциях и помочь с выбором, заказом или бронированием желаемого размера.

Вместе со здоровым комфортным бельем абонемент предусматривает доступ ко всем сервисам brabrabra: брафитинг, определение персонального индекса комфортной посадки, удобства в каждом движении – от оплаты до бесплатной доставки в любую точку страны.

Белье по своему абонементу можно выбрать и в подарок своим родным и подругам, ведь абонементы рассчитаны на все размеры – от A до J.

Абонементы уже доступны для предпродажи на сайте brabrabra. Все предзаказанные в течение месяца абонементы примут участие в розыгрыше и 23.11.2020 бренд выберет победительницу, которой будет возвращена полная стоимость абонемента!

Давайте задумаемся об осознанном потреблении вместе.

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