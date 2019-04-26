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Президентский стиль: лучшие выходы в свет Петра и Марины Порошенко за 5 лет

Модный гардероб президентской семьи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:45
Президент Украины Петр Порошенко и первая леди Марина Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко и первая леди Марина Порошенко
Фото: president.gov.ua

За пять лет правления главы украинского государства Петра Порошенко он и его супруга Марина по достоинству получили народное звание самой красивой и стильной президентской пары за всю историю независимой страны.

Все светские образы жены президента были женственными и элегантными, ей удалось сочетать разные стили: этнический, классику и даже smart-casual. За все годы правления Петр и Марина Порошенко часто появлялись на публике вместе и демонстрировали наряды на торжествах разного характера. 

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В материале Сегодня.Lifestyle представлены лучшие выходы в свет президентской четы за 5 лет. 

Далекий 2015 год и старинная вышиванка первой леди 

Почти четыре года назад, вначале своего президентского срока, Петр Порошенко появился с женой Мариной на мероприятиях по случаю 1027-летия Дня крещения Украины-Руси. Для такого события первая леди выбрала длинное платье из серого льна с ручной вышивкой. Старинное изделие было выполнено голубыми и фиолетовыми нитями, а сам образ не был отягощен украшениями. Сам Петр Алексеевич надел строгий брючный костюм темно-синего цвета с белой рубашкой и галстуком. 

Петр и Марина Порошенко по случаю празднования крещения Киевской Руси
Петр и Марина Порошенко по случаю празднования крещения Киевской Руси
Фото: president.gov.ua

Первая леди Марина Порошенко демонстрирует национальную одежду
Первая леди Марина Порошенко демонстрирует национальную одежду
Фото: president.gov.ua

Деловые наряды для визита в Малайзию 

В августе 2016 года президент Украины Петр Порошенко вместе с первой леди Мариной Порошенко отправились с официальным визитом в Малайзию. Для встречи с действующим тогда премьер-министром Наджибом Разаком и его супругой Росмой Мансорой Марина Анатольевна выбрала светло-серый ансамбль из платья-миди и укороченного жакета. Деловой образ жены президента завершили массивные бусы и светлые балетки. Петр Алексеевич рядом позировал в классическом костюме с бордовым галстуком. 

Петр и Марина Порошенко с официальным визитом в Малайзии
Петр и Марина Порошенко с официальным визитом в Малайзии
Фото: Getty Images

Празднование Дня Независимости Украины 

В 2017 году на праздновании Дня Независимости Украины Марина Порошенко появилась вместе с Петром Алексеевичем в платье василькового оттенка, которое было украшено вышитыми цветами. Праздничный образ для первой леди был создан украинским дизайнером Лилией Братусь и художницей Ольгой Дворянской. Глава государства поздравлял украинцев с праздником в традиционном темном костюме-двойке с красным галстуком и белой рубашкой. 

Марина Порошенко в платье от украинского дизайнера Лилии Братусь
Марина Порошенко в платье от украинского дизайнера Лилии Братусь
Фото: Getty Images

Официальный прием в Мариинском дворце 

В январе 2018 года в Мариинском дворце Петр Порошенко и его супруга Марина провели традиционный прием дипломатов и международных организаций. На торжественном мероприятии супруги появились в нарядных образах – Марина Анатольевна в роскошном платье с ажуром золотистого оттенка от львовского дизайнера Оксаны Мухи, а Петр Алексеевич, как и полагается президенту – в классическом темном костюме-двойке с белой рубашкой и бордовым галстуком. 

Петр и Марина Порошенко на приеме в Мариинском дворце (2018 год)
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр и Марина Порошенко на приеме в Мариинском дворце (2018 год)
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр и Марина Порошенко на приеме в Мариинском дворце (2018 год)
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр и Марина Порошенко на приеме в Мариинском дворце (2018 год)
Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр и Марина Порошенко на приеме в Мариинском дворце (2018 год)
Фото: facebook.com/petroporoshenko
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Платье Марина Порошенко заказала у украинского модельера Виктории Гресь еще три года назад до приема. Дизайн был разработан специально для первой леди. 

Год спустя, 16 января, Петр Порошенко с супругой Мариной снова приняли участие в ежегодной встрече с дипломатами, которая состоялась в Мариинском дворце. На этот раз первая леди Украины выбрала бордовое платье с вышитой прозрачной накидкой от дизайнера Роксоланы Богуцкой. Наряд был пошит из натурального шелка, а жилет – из велюра.

Марина Порошенко в бордовом платье от Роксоланы Богуцкой
Марина Порошенко в бордовом платье от Роксоланы Богуцкой
Фото: president.gov.ua

Роскошные образы президентской четы на Венском балу 

8 февраля 2018 года Петр и Марина Порошенко были замечены на Венском балу. Для такого громкого события жена президента выбрала облегающее бежевое платье с янтарными вставками в зоне декольте. Из украшений первая леди Украины предпочла золотые серьги с камнями и браслет. А вот самого главу государства мы увидели в непривычном для нас образе - черном фраке с белой рубашкой и белой бабочкой. 

Марина и Петр Порошенко с президентской четой Австрии
Марина и Петр Порошенко с президентской четой Австрии
Фото: twitter.com/vanderbellen

Петр и Марина Порошенко на Венском балу
Петр и Марина Порошенко на Венском балу
Фото: facebook.com/Алена Яхно

Встреча с королевской семьей в Испании 

Для встречи с Королем Испании Фелиппом VI и королевой Летицией 57-летняя Марина Порошенко выбрала черное платье-миди с драпировкой и удлиненными плечиками. Образ дополнили элегантная укладка, туфли в тон и роскошное черное колье с серьгами. А Петр Алексеевич на встречу к королевской семье надел темно-серый костюм-двойку с белой рубашкой и его любимы алым галстуком. 

Марина и Петро Порошенко на встрече с королевской четой Испании
Марина и Петро Порошенко на встрече с королевской четой Испании
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Официальный визит в США 

В Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН Петр и Марина Порошенко встретились с главной США Дональдом Трампом и его супругой Меланией. Для официального визита первая леди Украины выбрала длинное платье с коротким рукавом, черно-белые туфли и красивое ожерелье на шее. Петр Алексеевич надел темный брючный костюм, белую рубашку и красный галстук, в котором мы часто видели президента за последний год его правления. 

Петр и Марина Порошенко на встрече с Дональдом и Меланией Трамп
Петр и Марина Порошенко на встрече с Дональдом и Меланией Трамп
Фото: facebook.com/petroporoshenko

Ранее в нашей статье мы описали, как менялся стиль всех первых леди независимой Украины.

Смотрите также в нашем сюжете, как Марина Порошенко посетила школу для детей с особыми потребностями:

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