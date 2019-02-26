Прически на 8 Марта: интересные идеи с фото

Лучшие идеи причесок на 8 Марта 2019 на длинные и короткие волосы

Прически на 8 Марта Фото: stocksnap.io

Чем ближе день 8 Марта, тем задумчивее становятся женщины, решая, какую прическу сделать на праздник, чтобы выглядеть красиво, модно, стильно, эффектно и женственно.

Предлагаем вам подборку лучших идей модных и красивых причесок на 8 Марта. Вдруг, просматривая фото, именно здесь вы найдете свой образ?

Романтические прически на 8 Марта 2019 года: локоны

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Локоны всегда остаются в тренде, ведь они отображают естественность и природность, а завитки и непослушные кудри вызывают даже ассоциацию с детской игривостью. К тому же сделать их не составит большого труда, особенно если ваши волосы сами по себе вьющиеся от природы. К вашим услугам щипцы, плойки, бигуди, брашинг и фен.

Женственная прическа на 8 Марта: пучок

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Мало времени, чтобы заниматься сложным укладыванием непослушных прядей? Соберите их в пучок – это безотказный вариант, чтобы придать женственности и романтичности вашему образу. Из аксессуаров вам помогут заколки, бантики, шпильки, цепочки, диадема, а также живые цветы – все-таки 8 Марта – это весенний праздник!

Стильные прически на 8 Марта: хвост

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Соберите волосы в хвост, а затем скрутите жгутом и закрепите кончики шпильками – вот и готова очередная прическа на 8 Марта, на этот раз все просто, лаконично, стильно и практично. Другой вариант – два хвостика и соответственно две гульки. Смотрится трогательно по-детски, но ведь и вы сама – совсем юная, не правда ли?

Красивые прически на 8 Марта: косы

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Классика всегда остается классикой. И, пожалуй, на косы никогда не пройдет мода.

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Но свой определенный отпечаток время все-таки накладывает: если раньше видов кос было раз-два и обчелся, то сейчас их вариаций столько, что и месяца не хватит на каждую: голландские, французские, африканские, рыбки, водопадики и т.д. Советуем ориентироваться на собственный вкус.

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Тематические прически на 8 Марта

Прически на 8 Марта Фото: pexels.com

Женский день – весенний праздник, главным украшением которого (кроме женщин, конечно), являются цветы. Это могут быть заколки, броши, веночки, цепочки, а также живые цветы, вплетенные в локоны. Они оживляют, вдохновляют, дарят позитив и по-настоящему праздничное весеннее настроение.

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