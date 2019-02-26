Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Прически на 8 Марта: интересные идеи с фото

Лучшие идеи причесок на 8 Марта 2019 на длинные и короткие волосы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:54
Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: stocksnap.io

Чем ближе день 8 Марта, тем задумчивее становятся женщины, решая, какую прическу сделать на праздник, чтобы выглядеть красиво, модно, стильно, эффектно и женственно.

Предлагаем вам подборку лучших идей модных и красивых причесок на 8 Марта. Вдруг, просматривая фото, именно здесь вы найдете свой образ?

  • Романтические прически на 8 Марта 2019 года: локоны

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

Локоны всегда остаются в тренде, ведь они отображают естественность и природность, а завитки и непослушные кудри вызывают даже ассоциацию с детской игривостью. К тому же сделать их не составит большого труда, особенно если ваши волосы сами по себе вьющиеся от природы. К вашим услугам щипцы, плойки, бигуди, брашинг и фен.

  • Женственная прическа на 8 Марта: пучок

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

Мало времени, чтобы заниматься сложным укладыванием непослушных прядей? Соберите их в пучок – это безотказный вариант, чтобы придать женственности и романтичности вашему образу. Из аксессуаров вам помогут заколки, бантики, шпильки, цепочки, диадема, а также живые цветы – все-таки 8 Марта – это весенний праздник!

  • Стильные прически на 8 Марта: хвост

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

Соберите волосы в хвост, а затем скрутите жгутом и закрепите кончики шпильками – вот и готова очередная прическа на 8 Марта, на этот раз все просто, лаконично, стильно и практично. Другой вариант – два хвостика и соответственно две гульки. Смотрится трогательно по-детски, но ведь и вы сама – совсем юная, не правда ли?

  • Красивые прически на 8 Марта: косы

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

Классика всегда остается классикой. И, пожалуй, на косы никогда не пройдет мода.

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

Но свой определенный отпечаток время все-таки накладывает: если раньше видов кос было раз-два и обчелся, то сейчас их вариаций столько, что и месяца не хватит на каждую: голландские, французские, африканские, рыбки, водопадики и т.д. Советуем ориентироваться на собственный вкус.

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

  • Тематические прически на 8 Марта

Прически на 8 Марта
Прически на 8 Марта
Фото: pexels.com

Женский день – весенний праздник, главным украшением которого (кроме женщин, конечно), являются цветы. Это могут быть заколки, броши, веночки, цепочки, а также живые цветы, вплетенные в локоны. Они оживляют, вдохновляют, дарят позитив и по-настоящему праздничное весеннее настроение.

Ранее мы публиковали ТОП-5 идей с фото красивого маникюра на 8 Марта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин 8 Марта: история и значение женского дня Главные тренды окрашивания волос в 2019 году - советы и мнение эксперта
8 марта прически
Реклама

Новости партнеров

Стали известны новые причины развода Ани Лорак
Стали известны новые причины развода Ани Лорак
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку
6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку

Популярные статьи

Сегодня, 16:05Fun

Поздравления с 8 Марта в прозе: самые красивые тексты и открытки

Сегодня, 13:53Fun

26 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Европе отреагировали на ситуацию с MARUV на "Евровидении"

Сегодня, 11:35Техно

На краю Солнечной системы нашли новую планету

Сегодня, 09:00Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Весы: наибольшую радость вы получите от домашнего уюта

Сегодня, 08:18Fun

Женщина похудела на центнер после ухода мужа: фото

Вчера, 15:35Техно

Новая Nokia показала фантастические возможности пентакамеры

Вчера, 12:10Психология

Гороскоп на март 2019 для знака Лев: вас ждет финансово благополучный месяц

Вчера, 10:27Афиша

"Оскар 2019": названы все лауреаты престижной кинопремии

Вчера, 09:56Fun

Забывчивый муж из-за фастфуда потерял жену

Вчера, 09:52Шоу-бизнес

Как прошла 91-я церемония вручения премии "Оскар 2019"

Вчера, 09:25Техно

Пользователей Windows 7 летом будут ждать неприятности

Вчера, 07:28Техно

На Марсе обнаружены древние реки: фото

24 февраляТехно

Популярная программа для Windows содержит скрытую угрозу

24 февраляАфиша

Какой фильм получит "Оскар 2019" – голосование

24 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Овнам нужно спрятаться, а Тельцам – уважать чужие интересы

Новости партнеров

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Собчак и Виторган впервые прокомментировали свой развод
Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
Сеть взорвало фото 18-летней Оли Поляковой
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
Ани Лорак после новости о разводе снялась с дочерью в фотосессии
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса