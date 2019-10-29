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Прически на Хэллоуин: несколько стильных идей для вдохновения

Идеи красивых причесок на Хэллоувин 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Какую прическу выбрать на Хэллоуин 2019
Какую прическу выбрать на Хэллоуин 2019
Фото: Depositphotos

Женщина-кошка, Малефисента, ведьма, вампирша? В кого бы вы не воплотились на страшный праздник, красивые прически на Хэллоуин для праздничного образа никто не отменял.

Лайфхак: как создать праздничную атмосферу на Хэллоуин

В преддверии праздника мы подобрали для вас несколько несложных идей: выбирайте, вдохновляйтесь, воплощайте. Любые из этих причесок легко сделать своими руками, нужно только немного фантазии и совсем чуть-чуть аксессуаров.

Прически на Хэллоуин на любой вкус

Самый простой вариант – банальный "начес" по всей длине волос, который отлично подойдет для образов ведьмы, вампира, зомби, мертвецов и прочих персонажей из этой оперы. Все, что понадобится для такой прически – расческа и лак для волос сильной фиксации. Ну и конечно, яркий макияж и маникюр в тему.

Прически на Хэллоуин
Прически на Хэллоуин
Фото: Pinterest

Еще один вариант – собрать пучок на макушке, но сделать его слегка небрежным, и украсить ободком с ушками кошки, рогами Малефисенты, использовать шпильки с декором в стиле Хэллоуин (можно найти в продаже с летучими мышками, тыквочками, мини-шляпки и т.д.) или посыпать глиттером для большей праздничности. Такая прическа будет не только страшной, но и красивой!

Прическа на Хэллоуин
Прическа на Хэллоуин
Фото: Pinterest

При отсутствии "реквизита" можно легко его сделать самостоятельно из подручных средств. Например, приклеить силуэты летучих мышей или пауков, вырезанных из черного картона. Кстати, это отличная идея для прически на Хэллоуин для детей. Заодно можно заняться изготовлением декора вместе, это будет весело.

Прически на Хэллоуин для детей
Фото: Pinterest
Прически на Хэллоуин для детей
Фото: Pinterest
Прически на Хэллоуин для детей
Фото: Pinterest
Прически на Хэллоуин для детей
Фото: Pinterest
Прически на Хэллоуин для детей
Фото: Pinterest
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Также девочкам понравятся дополнительные аксессуары в волосах в виде разноцветных канекалонов, снова-таки глиттера или разноцветного спрея для волос. Последнее, кстати, очень эффектно будет смотреться в качестве дополнения прически для коротких волос.

Прически на Хэллоуин 2019
Прически на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest

Еще один неоспоримый тренд – косы и всевозможные плетения. Как нельзя кстати эта прическа подойдет к празднику всех Святых: образ пиратки, ведьмочки, суровой женщины-викинга, демоницы-дьяволицы или соблазнительной мавки – такая прическа позволяет выбрать огромное количество образов.

Прическа на Хэллоуин 2019
Прическа на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest

Не бойтесь экспериментировать и веселого вам Хэллоуина!

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