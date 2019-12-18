5 модных причесок на Новый год 2020 своими руками
Сделать прическу на Новый год 2019 своими руками достаточно просто – главное знать несколько нехитрых правил
Подготовка к празднованию Нового года и Рождества идет полным ходом. И если вы уже решили, что надеть на новогодний корпоратив 2020, самое время подумать про прическу, которую вполне можно сделать дома своими руками.
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- гладкая укладка
Это вариант всегда остается самым простым, поскольку для создания такой прически понадобится расческа и специальный утюжок. Достаточно вымыть волосы, хорошо их просушить и сделать ровный пробор. Затем разделить на пряди и каждую из них вытянуть утюжком. После чего волосы можно оставить распущенными, а можно, если длина позволяет, собрать их, например, в ровный красивый хвост.
- волны
Волны достаточно легко сделать при помощи того же утюжка. Но в этом случае вам понадобится еще немного лака, чтобы зафиксировать локоны. К слову, можно использовать и всем известную плойку, но, поверьте, утюжок справляется с заданием гораздо лучше.
- коса
Коса является прической, давно вышедшей из разряда школьного стиля. В последнее время она заняла существенное место среди не только вечерних, но даже свадебных причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытащив пряди, придав тем самым легкую небрежность. А можно уложить после на голове, украсив блестящими шпильками, или вплести серебристую ленту – это точно оценит символ наступающего года, Металлическая Крыса.
- хвост
Хвост также не требует особых усилий. Как упоминалось выше, можно сделать его из выпрямленных плойкой волос. Или же хорошо вымыть и высушить, после чего, не расчесывая, собрать в небрежный хвост, которые так любят модницы и селебритис.
- пучок
Это еще один вариант прически, получивший за последнее время новую жизнь. С такими на самые модные мероприятия и на красные дорожки кинофестивалей выходят звезды шоу-бизнеса и кино. Их завязывают на затылке и на самой макушке. Зачесывают гладко или просто собирают, специально оставляя на макушке "петухи".
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать модный макияж на Новый год 2020. Кроме того писали, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.
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