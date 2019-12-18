Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

5 модных причесок на Новый год 2020 своими руками

Сделать прическу на Новый год 2019 своими руками достаточно просто – главное знать несколько нехитрых правил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:16
Прически на Новый год 2020 своими руками
Прически на Новый год 2020 своими руками
Фото: Pixabay

Подготовка к празднованию Нового года и Рождества идет полным ходом. И если вы уже решили, что надеть на новогодний корпоратив 2020, самое время подумать про прическу, которую вполне можно сделать дома своими руками.

Как украинцы делают новогодние фотосессии – видео:

  • гладкая укладка

Это вариант всегда остается самым простым, поскольку для создания такой прически понадобится расческа и специальный утюжок. Достаточно вымыть волосы, хорошо их просушить и сделать ровный пробор. Затем разделить на пряди и каждую из них вытянуть утюжком. После чего волосы можно оставить распущенными, а можно, если длина позволяет, собрать их, например, в ровный красивый хвост.

Прически на Новый год 2020 своими руками
Прически на Новый год 2020 своими руками
Фото: Depositphotos

  • волны

Волны достаточно легко сделать при помощи того же утюжка. Но в этом случае вам понадобится еще немного лака, чтобы зафиксировать локоны. К слову, можно использовать и всем известную плойку, но, поверьте, утюжок справляется с заданием гораздо лучше.

Прически на Новый год 2020 своими руками
Прически на Новый год 2020 своими руками
Фото: Depositphotos

  • коса

Коса является прической, давно вышедшей из разряда школьного стиля. В последнее время она заняла существенное место среди не только вечерних, но даже свадебных причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытащив пряди, придав тем самым легкую небрежность. А можно уложить после на голове, украсив блестящими шпильками, или вплести серебристую ленту – это точно оценит символ наступающего года, Металлическая Крыса.

Прически на Новый год 2020 своими руками
Прически на Новый год 2020 своими руками
Фото: Depositphotos

  • хвост

Хвост также не требует особых усилий. Как упоминалось выше, можно сделать его из выпрямленных плойкой волос. Или же хорошо вымыть и высушить, после чего, не расчесывая, собрать в небрежный хвост, которые так любят модницы и селебритис.

Прически на Новый год 2020 своими руками
Прически на Новый год 2020 своими руками
Фото: Depositphotos

  • пучок

Это еще один вариант прически, получивший за последнее время новую жизнь. С такими на самые модные мероприятия и на красные дорожки кинофестивалей выходят звезды шоу-бизнеса и кино. Их завязывают на затылке и на самой макушке. Зачесывают гладко или просто собирают, специально оставляя на макушке "петухи".

Актриса Энн Хэтэуэй
Актриса Энн Хэтэуэй
Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать модный макияж на Новый год 2020. Кроме того писали, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Куда пойти с детьми на Новый год 2020 в Киеве: интересные идеи В чем встречать Новый год 2020: идеи образов, если вы празднуете дома, в ресторане или на море Как быстро похудеть к Новому году: семь простых шагов Как нужно наряжать елку на Новый год 2020 для привлечения удачи
Новый год волосы прически Новый год 2020
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Молодого актера-красавчика нашли мертвым:
Молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва"
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 18:29Стиль

Маникюр на Новый год 2020: фотоподборка красивого дизайна ногтей

Сегодня, 12:25Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Сегодня, 11:34Fun

18 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 14:11Fun

17 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 11:25Fun

День Варвары 2019: что ни в коем случае нельзя делать 17 декабря

Вчера, 09:05Техно

Мобильная катастрофа: Google призывает удалить браузер Chrome

Вчера, 09:03Fun

Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи: фото

16 декабряFood

Как испечь штрудель из лаваша с яблочной начинкой

16 декабряEvents

Выходные дни на Новый год 2020 в Украине: сколько отдыхаем на праздники

16 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья

16 декабряПсихология

Остановитесь: ТОП-7 ошибок, которые совершают 99% женщин

16 декабряШоу-бизнес

Знаменитости, которые ушли из жизни в 2019 году

16 декабряШоу-бизнес

Ирина Федишин попала в ДТП: подробности и фото

16 декабряТехно

Google сфотографировал "каждый метр Земли" из космоса

16 декабряFun

Ученые нашли пугающие рисунки первобытных людей: видео

15 декабряEvents

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков зодиака: день приятных воспоминаний

Новости партнеров

Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Комфортный дачный туалет: как построить собственными руками
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Легкие рецепты блюд для ужина: быстро и вкусно (фото)
Молодого актера-красавчика нашли мертвым:
Молодого актера-красавчика нашли мертвым: "уже третья жертва"
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Полякова сделала фантастическое предложение для собственной няни
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Тест: Если вы ответите на вопросы, вы – очень умный человек!
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Директор Ротару — о травле певицы в прессе
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали
Кесарево сечение: 5 фактов, которые вы точно не знали