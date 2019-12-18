5 модных причесок на Новый год 2020 своими руками

Сделать прическу на Новый год 2019 своими руками достаточно просто – главное знать несколько нехитрых правил

Прически на Новый год 2020 своими руками Фото: Pixabay

Подготовка к празднованию Нового года и Рождества идет полным ходом. И если вы уже решили, что надеть на новогодний корпоратив 2020, самое время подумать про прическу, которую вполне можно сделать дома своими руками.

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гладкая укладка

Это вариант всегда остается самым простым, поскольку для создания такой прически понадобится расческа и специальный утюжок. Достаточно вымыть волосы, хорошо их просушить и сделать ровный пробор. Затем разделить на пряди и каждую из них вытянуть утюжком. После чего волосы можно оставить распущенными, а можно, если длина позволяет, собрать их, например, в ровный красивый хвост.

Прически на Новый год 2020 своими руками Фото: Depositphotos

волны

Волны достаточно легко сделать при помощи того же утюжка. Но в этом случае вам понадобится еще немного лака, чтобы зафиксировать локоны. К слову, можно использовать и всем известную плойку, но, поверьте, утюжок справляется с заданием гораздо лучше.

Прически на Новый год 2020 своими руками Фото: Depositphotos

коса

Коса является прической, давно вышедшей из разряда школьного стиля. В последнее время она заняла существенное место среди не только вечерних, но даже свадебных причесок. Ее можно заплести сзади или сбоку, слегка вытащив пряди, придав тем самым легкую небрежность. А можно уложить после на голове, украсив блестящими шпильками, или вплести серебристую ленту – это точно оценит символ наступающего года, Металлическая Крыса.

Прически на Новый год 2020 своими руками Фото: Depositphotos

хвост

Хвост также не требует особых усилий. Как упоминалось выше, можно сделать его из выпрямленных плойкой волос. Или же хорошо вымыть и высушить, после чего, не расчесывая, собрать в небрежный хвост, которые так любят модницы и селебритис.

Прически на Новый год 2020 своими руками Фото: Depositphotos

пучок

Это еще один вариант прически, получивший за последнее время новую жизнь. С такими на самые модные мероприятия и на красные дорожки кинофестивалей выходят звезды шоу-бизнеса и кино. Их завязывают на затылке и на самой макушке. Зачесывают гладко или просто собирают, специально оставляя на макушке "петухи".

Актриса Энн Хэтэуэй Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать модный макияж на Новый год 2020. Кроме того писали, куда поехать на Новый год 2020 в Европу.

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