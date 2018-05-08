Прически на выпускной: ТОП-10 элегантных укладок для длинных и средних волос

Лучшие прически для выпускного во французском стиле

Модные прически на выпускной Фото: jld.com.ua

Если вы хотите стать королевой выпускного бала, откажитесь от сложных причесок, щедро политых лаком. В моде естественные, слегка небрежные образы: ассиметричные пучки, полухвосты, гофре и оригинальные плетения.

Полухвост в стиле 60-х

Полухвост в ретро-стиле Фото: jld.com.ua

Прическа полухвост была очень популярной в 60-е годы. Ее отличительная черта – объем на верхней части прядей. Такая укладка может показаться простой, но, на самом деле, результат превзойдет ваши ожидания.

Для прически полухвост тип волос неважен. Они могут быть тонкими, это не проблема. Главное, чтобы они были филированы.

Совет: в сочетании с прической полухвост будет идеально смотреться маленькое черное платье.

Полухвост "Rock'mantique"

Полухвост с завитой челкой Фото: jld.com.ua

Полухвост "Rock'mantique" сделает вас еще стильнее! Эта прическа идеально подходит для волос средней длины. Передняя прядь слегка завита, чтобы добавить индивидуальности укладке и мягкости образу. Остальная часть волос собрана в достаточно высокий полухвост сзади.

Пучок-обманка

Пучок-обманка Фото: jld.com.ua

Что-то среднее между пучком и конским хвостом, пучок-обманка сразу бросается в глаза. Из него небрежно выбиваются две достаточно большие пряди, которые тем самым добавляют динамичности прическе и подчеркивают красоту шеи. Идеальная укладка для танцев.

Прическа "Makeover"

Прическа-обманка из пучков и кока Фото: jld.com.ua

Эта короткая прическа-обманка отлично подходит для выпускного, если вы желаете создать совершенно новый и неожиданный образ. Укладка Makeover" – воплощение стиля 70-х: волосы собраны в "рогалики", а воздушный кок располагается на передней части головы. Для эффектного результата необходимо, чтобы ваши волосы доходили хотя бы до ключицы.

Пучок с косой

Пучок с косой "плетеный банан" Фото: jld.com.ua

Это отличная идея прически в романтическом стиле. Расчешите волосы, затем разделите их на три равные пряди. Начните плести косу на уровне шеи. Коса должна быть достаточно тугой, в стиле африканских косичек. Как только вы достигните макушки головы, зафиксируйте косу с помощью резинки.

Затем сделайте классический пучок из свободных прядей. Для этого закрутите предварительно начесанные волосы и распылите лак, чтобы придать пучку объем и текстуру. Зафиксируйте пучок с помощью шпилек изнутри.

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Голландская коса в стиле glam

Голландская коса с бижутерией Фото: jld.com.ua

Произведите впечатление на своих близких при помощи прически "от-кутюр". Сделайте себе голландскую косу, инкрустированную ювелирными изделиями, чтобы засиять тысячами огней. Будучи простой в исполнении, такая техника создания прически доступна даже новичкам.

Вам понадобятся:

Уход, разглаживающий волосы;

Прозрачная эластичная резинка;

Зажим с зубчиками того же цвета, что и ваши волосы;

Довольно длинная цепочка и стильная заколка-брошь для волос.

Что нужно делать:

Сначала нанесите разглаживающую сыворотку на сухие волосы. Выберите прядь на правой стороне лба, разделите ее на три равные части и скрутите ее до самых кончиков, скрещивая одну прядь поверх другой. Завяжите косу прозрачной эластичной резинкой и закрепите на левой стороне лба, перетянув косу через шею, чтобы получилась форма короны. Легко потяните каждую прядку, чтобы добавить объема косе. Вставьте зажимы с зубчиками по всей длине косы, чтобы закрепить прическу. Протяните драгоценную цепочку между прядками вашей голландской косы, чтобы украсить ее. Затем в качестве финального штриха, добавьте в прическу несколько модных брошей для волос (две из них будут как раз фиксировать цепочку).

Гофрированная "пальма"

Прическа в стиле 90-х Фото: jld.com.ua

Эта задорная укладка в стиле 90-х идеально подходит для выпускного или модной вечеринки. Она представляет собой довольно высокий боковой хвост с гофрированными прядями. Один из локонов закручивается вокруг основания, чтобы замаскировать резинку. В конце прическа фиксируется лаком.

Локоны принцессы

Волнистые волосы не выходят из моды Фото: jld.com.ua

Такая укладка создает эффект нарочитой небрежности и выглядит очень естественно. Самый простой и быстрый способ получить волнистые волосы – при помощи щипцов для завивки.

Предварительно подсушите волосы, а затем, опустив голову вниз, оберните ваши волосы вокруг горячих щипцов. Для создания мягких волн воспользуйтесь щипцами большого диаметра.

Для максимально естественного результата сделайте локоны только по длине волос, а корни оставьте нетронутыми. В завершение зафиксируйте укладку лаком для волос.

Золотое правило: подарите полную свободу вашим кудрям. Не рекомендуется собирать или закалывать волнистые волосы.

Ассиметричный пучок

Ассиметричный пучок красиво выглядит на волосах средней длины Фото: jld.com.ua

Пучок в свободном стиле позволит создать очень модный асимметричный эффект. Для того, чтобы повторить такую прическу, необходимо, чтобы ваши волосы доходили как минимум до плеч. У вас стрижка лесенкой? Тогда вам будет гораздо легче вынуть отдельные пряди из пучка, придав прическе соблазнительный богемный вид.

Во-первых, сделайте свободный хвост. После этого закрутите волосы вокруг центральной части хвоста и закрепите их с помощью шпилек. Результат будет держаться в течение всего дня, если вы воспользуетесь лаком для волос.

Пучок с плоской косой

Коса заплетается вдоль бокового пробора Фото: jld.com.ua

Эта укладка покоряет своей простотой, изысканностью и универсальностью. Боковой пробор выделяется при помощи плоской заплетенной косы, которая оборачивается вокруг пучка, сохраняя при этом его объем. Такая работа с волосами создает утонченный и слегка небрежный образ.

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