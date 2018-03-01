Принцесса Анна примерила необычное пальто цвета хаки

Сегодня, 14:50

Дочь Елизаветы ІІ посетила текстильную фабрику в Лондоне

Принцесса Анна. Фото: Getty
Принцесса Анна. Фото: Getty

67-летняя принцесса Анна, дочь королевы Елизаветы II посетила открытие текстильной фабрики люксового бренда одежды Grenfell в Лондоне, где ей вручили подарок в виде объемного пальто цвета хаки. Отметим, что принцесса Анна является Президентом Британской Ассоциации моды и текстиля. На мероприятии она, встретилась с Мо Азамом, управляющим директором Grenfell. 

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 Фото: Getty

Для входа в свет принцесса выбрала пиджак голубого цвета и бирюзовую юбку с узором. Образ дополнили темно-синий шарф и перчатки в тон.

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 Фото: Getty

Напомним, Меган Маркл и Кейт Миддлтон с принцами Гарри и Уильямом впервые посетили официальное мероприятие вместе – вчера пары приняли участие в форуме Royal Foundation. 

Для официального мероприятия герцогиня Кембриджская, которая сейчас находится на последних месяцах беременности, выбрала скромное платье от британского бренда Seraphine, стоимостью  99 фунтов стерлингов (137 долларов).Меган Маркл поддержала цветовую гамму, выбранную Кейт, и появилась в темно-синем наряде от Jason Wu за 1800 долларов.  

Напомним, на встрече в Королевском колледже акушерства и гинекологии герцогиня Кэтрин появилась в синем комплекте-двойке от Jenny Packham, состоящем из короткого платья и пальто с белой оторочкой. 
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