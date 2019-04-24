Принцесса из мультиков: Тейлор Свифт удивила розовым платьем за 6500 долларов

Певица позировала на красной дорожке в нежном платье

Тейлор Свифт Фото: AFP

Американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт посетила гала-вечер в Нью-Йорке, где была замечена в нежном и воздушном образе от бренда J. Mendel 6500 долларов (около 174 000 гривен).

Платье с плиссированной юбкой было выполнено в розовом цвете с нежно-желтыми вставками. Оголенные плечи придавали образу Тейлор романтичности. Также изделие было декорировано желтой вышивкой в виде громоздких цветов.

Тейлор Свифт Фото: AFP

В таком легком платье с объемными рукавами-фонарики гостьях вечеринки преобразилась в принцессу – героиню мультиков Disney. Ее светлые волосы были небрежно собраны, а голову украшал миниатюрный обруч. Из-под шифоновой ткани выглядывали светлые босоножки.

Тейлор Свифт в образе принцессы Фото: AFP

Напомним, ранее мы видели американскую певицу Тейлор Свифт в мини-платье от Balmain, усыпанное серебристой мозаикой. Точно в таком же стиле были сделаны и ботфорты. Поэтому при вспышках фотографов девушка сияла, будто настоящая звезда.

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