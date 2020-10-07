Привет Голливуду: как прошел показ Chanel весна-лето 2021 в Париже

Показ прошел в рамках парижской Недели Моды

В рамках Недели моды на показе Chanel в парижском Большом дворце название бренда было написано гигантскими буквами, напоминающими знаменитый знак ключевого места американской киноиндустрии – Hollywood в горах Санта-Моники.

Это можно объяснить тем, что Chanel всегда был тесно связан со знаменитыми актрисами, как показала недавно открывшаяся выставка "Габриэль Шанель: модный манифест" в парижском музее моды Palais Galliera, пишет Vogue.

Выставка тонко объединяет ряд предметов одежды Chanel, которые носили как в обычной жизни, так и на экране некоторые из легендарных актрис XX века. Среди них: Грейс Келли, Дельфин Сейриг и Жанна Моро, а также Мэрилин Монро, которая, когда ее спросили, что она носит в постели, ответила – "Chanel № 5". Эта фраза стала легендарной!

Фото: Getty, Vogue.ua

Широкоплечие фирменные жакеты в стиле 80-х с пуговицами-лепестками, укороченные брюки, мини-юбки конфетно-розового или небесно-голубого цвета – новая коллекция бренда оправдала все ожидания поклонников Chanel.

Фото: Getty, Vogue.ua

Фото: Getty, Vogue.ua

Фото: Getty, Vogue.ua

Фото: Getty, Vogue.ua

Фото: Getty, Vogue.ua

Фото: Getty, Vogue.ua

Фото: Getty, Vogue.ua

Напомним, состоялся показ весенне-летней коллекции 2021 бренда Miu Miu. Звездными гостьями шоу стали известные женщины, которые наблюдали за моделями с больших экранов. Ранее гостям PFW показал модный дом Balmain.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться