Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Привет Голливуду: как прошел показ Chanel весна-лето 2021 в Париже

Сегодня, 12:52

Показ прошел в рамках парижской Недели Моды

В рамках Недели моды на показе Chanel в парижском Большом дворце название бренда было написано гигантскими буквами, напоминающими знаменитый знак ключевого места американской киноиндустрии – Hollywood в горах Санта-Моники.

Это можно объяснить тем, что Chanel всегда был тесно связан со знаменитыми актрисами, как показала недавно открывшаяся выставка "Габриэль Шанель: модный манифест" в парижском музее моды Palais Galliera, пишет Vogue.

Выставка тонко объединяет ряд предметов одежды Chanel, которые носили как в обычной жизни, так и на экране некоторые из легендарных актрис XX века. Среди них: Грейс Келли, Дельфин Сейриг и Жанна Моро, а также Мэрилин Монро, которая, когда ее спросили, что она носит в постели, ответила – "Chanel № 5". Эта фраза стала легендарной!

Фото: Getty, Vogue.ua

Широкоплечие фирменные жакеты в стиле 80-х с пуговицами-лепестками, укороченные брюки, мини-юбки конфетно-розового или небесно-голубого цвета – новая коллекция бренда оправдала все ожидания поклонников Chanel.

Фото: Getty, Vogue.ua
Фото: Getty, Vogue.ua
Фото: Getty, Vogue.ua
Фото: Getty, Vogue.ua
Фото: Getty, Vogue.ua
Фото: Getty, Vogue.ua
Фото: Getty, Vogue.ua

Напомним, состоялся показ весенне-летней коллекции 2021 бренда Miu Miu. Звездными гостьями шоу стали известные женщины, которые наблюдали за моделями с больших экранов. Ранее гостям PFW показал модный дом Balmain.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Из Парижа с любовью. Лучшие стритстайл-образы Недели моды во Франции (фото) Пастельные тона, многослойность и грубая обувь: что показали Chloé на Неделе Моды в Париже Неон и экраны вместо живых зрителей: как прошел показ Balmain (фото, видео)
Неделя Моды Chanel Неделя моды в Париже
Реклама

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Хозяйка самых красивых ягодиц разделась перед бородатым красавцем
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие
Самая красивая девочка в мире показала свое великолепие

Популярные статьи

Вчера, 17:26Fun

10 неловких случаев, когда не стоило нажимать кнопку "Отправить сообщение" (фото)

Вчера, 11:16Events

Именины в октябре-2020: у кого и когда отмечается день ангела

Вчера, 09:51Шоу-бизнес

По стопам Гарри и Меган: принцесса Евгения откажется от королевского титула для своего ребенка

Вчера, 09:01Food

Пьем кофе правильно. Как сделать так, чтобы бодрящий напиток принес пользу

Вчера, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 6 октября: Овнам нельзя переутомляться, а Тельцам важно держать эмоции под контролем

5 октябряEvents

Международный день врача: поздравления с праздником

5 октябряШоу-бизнес

Светлана Лобода отрезала локоны и показала свой новый имидж: фото

5 октябряШоу-бизнес

"Мне ничего не угрожает": Оля Полякова прокомментировала скандальный концерт в Харькове

5 октябряШоу-бизнес

Владимир Остапчук и его невеста попали в очередной скандал

5 октябряEvents

С Днем учителя: лучшие поздравления коллегам в прозе и стихах

5 октябряFun

В Египте нашли 59 древних саркофагов. Один из них удалось открыть (видео)

5 октябряШоу-бизнес

Страдала два года: Надежда Мейхер призналась, что помогло ей выйти из тяжелой депрессии

5 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 5 октября: Водолею нужно отрегулировать режим дня, а Рыбам – позаботиться о здоровье

5 октябряШоу-бизнес

Дисквалификация Винника и слезы Цыбульской: как прошел шестой выпуск "Танців з зірками-2020"

5 октябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в шестом эфире

4 октябряСтиль

Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

Новости партнеров

Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
Без замісу тіста. Рецепт ароматного яблучного пирога від Ревізора
«З нею безумовно щось не так». Танці Брітні викликали здивування
«З нею безумовно щось не так». Танці Брітні викликали здивування
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Фитнес-модель Юлия Мишура без стеснения предстала топлес
Кравец из "Квартал 95" сделала заявление после тяжелой болезни
Кравец из "Квартал 95" сделала заявление после тяжелой болезни
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Дівчина дня. Гаряча подруга Артуро Відаля
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Почему у вас уже может быть иммунитет к COVID-19?
Почему у вас уже может быть иммунитет к COVID-19?
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро
Хардкорна подруга зірки Мілану, яка раніше зустрічалася з Агуеро

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять