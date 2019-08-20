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Привет, школа! ТОП-10 идей маникюра на 1 сентября 2019
Модные тенденции школьного маникюра к первому звонку
Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:57
До конца лета остались считанные дни и впереди начинается новая пора – осень. Для старшеклассников 1 сентября в школьных стенах станет последним и так хочется в этот особенный день выглядеть максимально идеально. Весь школьный образ состоит не только из праздничного наряда, но и мелких деталей – маникюра. Какой дизайн выбрать, чтобы он гармонично вписался в цельность образа, – Сегодня.Lifestyle расскажут о последних новинках нейл-арта. Ко всему, мы предлагаем фото модного маникюра на 1 сентября.
Во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу, смотрите в сюжете:
Для начала вам нужно определиться с нарядом к 1 сентябрю. Если, по правилам вашей школы, необязательно носить школьную форму, то лучше сделать выбор в сторону светлого платья или белой классической блузы с темным низом.
Простой маникюр на 1 сентября
Лучше отказаться от броского маникюра и покрасить ногти в спокойные цвета. А если вам хочется в этот день быть особенно ярким, а вы наверняка не знаете, какой маникюр сделать на 1 сентября 2019, то предлагаем присмотреться к неоновым оттенкам. Особенно эффектно смотрится на загорелой коже!
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
Маникюр на 1 сентября: легкие и неоновые оттенки
Фото: Pinterest
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Нежный маникюр для школьного звонка
Школьный возраст ассоциируется с нежностью и легкостью, поэтому не стоит добавлять себе несколько дополнительных лет. Вы должны смотреться на школьной линейки гармонично на ряду с одноклассниками. Лучше сделать ставку на нежных оттенках – розовом, персиковом, приглушенном лимонном или небесно-голубом.
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
Картинки маникюра к 1 сентябрю в нежных оттенках
Фото: Pinterest
1/12
Маникюр на короткие ногти 2019
Для обладательниц коротких ногтей круг поисков сужается, ведь уже сделать французский маникюр на 1 сентября вам не удастся. Попросту такой дизайн не смотрится на коротких ногтях. Более эффектно будут смотреться геометрические рисунки или даже нежные цветы.
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
Идеи школьного маникюра на короткие ногти
Фото: Pinterest
1/8
Французский маникюр на 1 сентября: модные идеи 2019
Французский маникюр – классика! И тут не поспоришь. Он смотрится роскошно на пальчиках женщин и девушек любого возраста. Огромны плюс такого маникюра – практически подходит под любой стиль одежды и визуально удлиняет ногти.