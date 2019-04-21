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Проголосовали: в чем Порошенко и Зеленская появились на выборах

К полудню 21 апреля жены кандидатов в президенты Украины пришли на избирательные участки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Первая леди Украины Марина Порошенко
Первая леди Украины Марина Порошенко
Фото: facebook.com/petroporoshenko

В этом году вербное воскресенье совпало со вторым туром выборов президента Украины. Сегодня, 21 апреля, многие украинцы, среди которых известные личности, уже успели поддержать своих кандидатов. Не остались в стороне и супруги двух главных противников в борьбе за пост главы государства – Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Далее в материале узнайте, в каких аутфитах пришли на выборы Марина Порошенко и Елена Зеленская.

В сети активно обсуждают как супругу шоумена Зеленского, так и первую леди – жену действующего президента Украины Порошенко. Семейство Порошенко прибыли голосовать в столичный Дом офицеров. Марина Порошенко надела желтое пальто, украшенное черными элементами в этничских мотивах. Она дополнила образ лаконичными серьгами и аккуратной укладкой. Президент позировал перед камерами в классическом костюме без галстука.

Порошенко с супругой проголосовали
Порошенко с супругой проголосовали
Фото: AFP

Супруги Зеленские отдали свои голоса на участке в Оболонском районе Киева. Звезда "95 квартала" выглядел менее торжественно, чем во время первого тура: на нем белая футболка, пиджак и темные очки. В отличие от комика, Елена Зеленская сделала выбор в пользу костюма мятного оттенка и белого топа. 

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, что ранее мы подробно рассматривали стили Марины Порошенко и Елены Зеленской, и выясняли, кто из них может стать самой модной первой леди страны.

Смотрите, как проходят выборы в разных странах мира в нашем ролике:

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