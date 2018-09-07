Проходила мимо: автор Гарри Поттера попала на однополую свадьбу

Джоан Роулинг случайно попала на свадьбу, и с удовольствием сфотографировалась с молодоженами

Джоан Роулинг. Фото: Matt Fothergill

Британская писательница Джоан Роулинг, известность которой принесла история о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, случайно попала на свадьбу шотландской пары.

Джоан Роулинг на случайной свадьбе Фото: Matt Fothergill

Как сообщается, дело было в Эдинбурге возле одного из отелей, где фотограф Мэтт Фотергиль как раз снимал молодоженов Ника и Джона. В какой-то момент они заметили проходящую мимо Роулинг, которую сразу же узнали, а Мэтт не растерялся и попросил ее сфотографироваться вместе с молодыми.

Джоан Роулинг на случайной свадьбе Фото: Matt Fothergill

По словам Фотергиля, писательница с радостью согласилась, а когда подошла к ним, то очень искренне улыбалась и всех обнимала. В этот пасмурный день на Джоан было надето бежевое пальто классического кроя, строгие черные брюки и блузка с леопардовым принтом.

Джоан Роулинг на случайной свадьбе Фото: Matt Fothergill

Напомним, ранее британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.