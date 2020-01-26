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Просто и со вкусом: Наоми Кэмпбелл, Приянка Чопра и другие на Pre-Grammy 2020

В Беверли-Хиллз прошла традиционная вечеринка перед церемонией Грэмми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Кэмпбелл, Бейонсе и Чопра
Кэмпбелл, Бейонсе и Чопра
Фото: Getty Images, Instagram

В Беверли-Хиллз прошла традиционная вечеринка Pre-Grammy 2020, которую посетили самые популярные селебрити. Смотрите, в каких нарядах блистали Наоми Кэмпбелл, Приянка Чопра, Лана Дель Рей и другие знаменитости.

Смотрите, из-за каких нарядов краснели отечественные селебритис:

Церемония вручения главной музыкальной премии Америки Грэмми 2020 состоится 26 января в Лос-Анджелесе. Ранее мы подробно рассказывали о номинантах. Сейчас же предлагаем взглянуть на стильные образы знаменитостей.

Так, большинство женщин выбрали для ивента облегающие платья в классических тонах. Луки представителей западного шоу-биза отличались лишь цветом и глубиной декольте.

Бейонсе, например, надела алое платье с разрезом, оголившим ее стройные ноги. Супермодель Наоми Кэмпбелл выбрала белоснежное платье-бюстье с интригующим вырезом, а в похожем белом наряде появилась певица Николь Шерзингер.

Отличились на красной дорожке Карди Би и Дуа Липа. Первая блистала в ярко-розовом платье, едва прикрывавшем грудь исполнительницы, а вторая и вовсе пришла в черном костюме.

Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
Pre-Grammy 2020
Фото: Getty Images
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Также посмотрите на ТОП-7 самых безвкусных образов на Грэмми 2019.

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