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Провокация и женственность: как прошел первый день Ukrainian Fashion Week

Сегодня, 17:05

Лозунг нового сезона UFW – No Season Season

31 августа начался новый сезон Ukrainian Fashion Week. Лозунг Недели моды – No Season Season, так как коллекции дизайнеров не привязаны к определенному времени года.

FROLOV

Открыл Ukrainian Fashion Week показ дизайнера FROLOV (Иван Фролов) с его новой коллекцией AZUCAR.

Как говорится на сайте UFW, на создание коллекции Ивана вдохновила фотография, которую он получил от любимого человека, который путешествовал по Центральной и Южной Америке. На фотографии – закат солнца в Гаване, столице Кубы. Исторически, это явление является символом силы, страсти и обращением к своему личному "я". В цветовой палитре также влияние Кубы: багрово-красный, оранжевый, желтый и золотой.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

ELENA BURENINA

Свою новую коллекцию SS21 Елена Буренина, как сообщается, создавала под впечатлением от образа героини Тильды Суинтон в фильме итальянского режиссера Луки Гуаданьино "I AM LOVE". В коллекции также представлена и мужская линейка бренда.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

VOROZHBYT&ZEMSKOVA

Источником вдохновения коллекции стали крупные города будущего, в частности идеи футуролога Жака Фреско с его концепцией Venus Project. Это уникальный проект кибермегаполиса, где наука и технологии будут служить обществу с меньшим воздействием на окружающую среду. Елена Ворожбит и Татьяна Земскова закодировали в новой коллекции символы женственности.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

Ранее мы рассказывали, какой будет Украинская неделя моды во время карантина. Напомним, ранее в Копенгагене прошла Неделя моды офлайн. Смотрите лучшие streetstyle-образы гостей.

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