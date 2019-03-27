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Прозрачные носки с кроссовками: как модницы сочетают главный тренд весны

Прозрачные носки – ультрамодное решение для этой весны

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:59
Стильные прозрачные носки в сочетании со спортивной обувью
Стильные прозрачные носки в сочетании со спортивной обувью
Фото: Pinterest

Прозрачные носки можно носить с кроссовками? А как же босоножки и туфли? Спокойно, теперь в моду врывается новый тренд - стильные красотки надевают носки с разными принтами даже под спортивную обувь и Сегодня.Lifestyle вам покажут, как красиво сочетать такой элемент гардероба с, казалось бы, несочетаемой обувью. 

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Первый в мир моды прозрачные носки вернул бренд Dolce & Gabbana и с тех пор они медленно, но уверенно начали все чаще появляться в стильных образах. По началу такой элемент одежды надевали под открытые босоножки и туфли, но мода со временем усовершенствовалась и теперь носки можно увидеть в тандеме с кроссовками.

Такие носки с узорами многих модниц возвращают в детство и позволят побыть маленькой, но очень стильной леди. Носить их можно со сникерсами, спортивными кедами, громоздкими кроссовками и кроссовками с пряжками. Особенно ярко прозрачные носки смотрятся со спортивной обувью, которая декорирована стразами, бантами, металлическими вставками или выполнена в "хищном" стиле.

Белые кроссовки с прозрачными ажурными носками
Фото: Pinterest
Черные прозрачные носки со звездами в сочетании с черными кроссовками
Фото: Pinterest
Прозрачные носки с имитацией пластыря: тренд 2019
Фото: Pinterest
Носки в сетку и белые кроссовки на липучках
Фото: Pinterest
Белые сникерсы в тандеме с капроновыми носками в разноцветную полоску
Фото: Pinterest
Прозрачные модные носки с черными вставками
Фото: Pinterest
Актуальный принт сезона – горошек в коллаборации с белыми кедами
Фото: Pinterest
Спортивные кеды и прозрачные носки в черную звездочку: стильные идеи
Фото: Pinterest
Прозрачные носки-сетка с блестящими звездами и белыми слипонами
Фото: Pinterest
Стильные идеи спортивной обуви и прозрачных носков в горошек
Фото: Pinterest
Черные кеды и прозрачные носки с модным принтом – красными сердечками
Фото: Pinterest
Носки-сетка с декором в виде черного бантика
Фото: Pinterest
Стильные высокие носки с геометрическим рисунком
Фото: Pinterest
Зеленые прозрачные носки в тандеме с бело-болотными кроссовками
Фото: Pinterest
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Что касается цветовой гаммы, так тут можно следовать своим вкусовым предпочтениям и сочетать белые кроссовки с черными носками, красные с черными и наоборот, яркие цвета с нюдовыми оттенками, а также можно выбрать носки с разными принтами и рисунками.  

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

Также узнайте в нашем сюжете, как правильно сочетать последние тренды моды:

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