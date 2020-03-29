Ральф Лорен пожертвует 10 млн долларов на борьбу с COVID-19

Бренд одежды Ralph Lauren также выпустит 250 тыс медицинских масок и 25 тыс халатов

Знаменитости продолжают поддерживать местные организации, медиков и всех нуждающихся, которые тем или иным образом столкнулись с коронавирусной инфекцией. Известный американский модельер Ральф Лорен пожертвует 10 млн долларов на борьбу с COVID-19. Его бренд одежды Ralph Lauren также выпустит 250 тыс медицинских масок и 25 тыс халатов.

Накануне Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов из принадлежащего ей фонда Clara Lionel Foundation на помощь медицинским работникам. Кто еще из селебритис поделился своими деньгами, мы писали здесь.

Ральф Лорен пожертвует 10 млн долларов на борьбу с коронавирусом Фото: Getty Images

Так, корпоративный фонд Ральфа Лорена объявил, что выделит 10 миллионов долларов на помощь пострадавшим от коронавируса. Средства будут распределены в Фонд экстренной помощи, Фонд реагирования солидарности COVID-19 Всемирной организации здравоохранения и другие.

"Сейчас, более чем когда-либо, в это трудное время, поддержка друг друга стала нашей миссией", – говорится в сообщении бренда на странице в Instagram.

INSTAGRAM

Ральф Лорен будет оказывать финансовую помощь своим сотрудникам. Часть средств будет также пожертвована Совету дизайнеров моды Америки и для поддержки американского модного сообщества, на которое воздействуют пандемия.

Кроме этого, Ralph Lauren планирует выпустить 250 тыс медицинских масок и 25 тыс халатов в поддержку медработникам.

В заявлении также сказано, что некоторые магазины Ralph Lauren будут временно закрыты, но работникам все равно будут платить зарплату.

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