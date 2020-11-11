Распродажа Aliexpress: 15 элементов гардероба на зиму 2020-2021, которые можно купить по "сумасшедшей" цене

11 ноября – самый большой день распродаж на популярном сайте

Сегодня 11.11, а это значит, что стартовала главная распродажа на Aliexpress. Это крупнейший 24-часовой фестиваль покупок и день сумасшедших скидок. Можно смотреть на сайты Zara и H&M с новыми зимними коллекциями, а можно найти похожие вещи и существенно сэкономить.

Aliexpess уже давно пользуется популярностью у блогеров, а шоурумы массово скупают с него вещи, продавая с наценкой. Поэтому сегодня мы подобрали для вас 15 элементов гардероба, которые вам понадобятся зимой 2020-2021 и вы можете их купить за приятную цену. Опытные покупатели знают, что даже если скидка небольшая, можно все равно выгодно купить товар, если использовать купоны. На сайте Aliexpress можно выбрать подходящие купоны.

1. Парка

Длинная парка с меховым капюшоном станет отличным вариантом на теплую зиму. Много хороших отзывов, а продавец сделал скидку с 1868 гривен до 1083.

Распродажа на Aliexpress 11.11 Фото: aliexpress.com

2. Куртка-жакет на теплую зиму

Альтернативой пуховику, пальто и паркам может стать куртка-жакет. В отзывах пишут, что она теплее, чем можно представить, и выглядит точно так же, как на фото.

Куртка-жакет на зиму 2020 Фото: aliexpress.com

3. Длинное пальто

Без длинного оверсайз пальто в осенне-зимний сезон не обойтись. Несмотря на то, что пальто на осень, в неморозную зиму в нем также может быть комфортно. Вместо 3450 гривен продавец выставил цену 1621 гривна, и это еще без купонов. Но осталось мало позиций – меньше 50.

Длинное пальто на зиму 2020 Фото: aliexpress.com

4. Трикотажный свитер

Трикотажный свитер идеально дополнит образ с джинсами, юбкой или под комбинезон. В отзывах отмечают хорошее качество свитера и его мягкую ткань.

Трикотажный свитер на осень-зиму Фото: aliexpress.com

5. Ботинки с мехом внутри

Из обуви на сайте тоже можно найти достойные варианты. В отзывах отмечают, что мех действительно натуральный и достаточно толстый.

Ботинки с Aliexpress Фото: aliexpress.com

6. Ботинки на грубой подошве

Более 150 восторженных отзывов и сниженная почти вдвое цена. В зависимости от доставки, цена варьируется от 1 255 – 1 379 гривен, и такую в брендовых магазинах точно не встретить.

Только не рассчитывайте на толстую прослойку меха. Вероятно, ботинки подойдут лишь на теплую зиму. Хотя, учитывая тенденцию плюсовых температур последних лет – это не станет проблемой.

Ботинки на платформе с Aliexpress Фото: aliexpress.com

7. Замшевые ботинки

Натуральная замша и актуальная модель ботинок по приятной цене. Вместо 2260 гривен продавец предлагает за 1039 гривен. Кроме того, более 500 отзывов, а рейтинг товара – 5.

Замшевые ботинки на зиму Фото: aliexpress.com

8. Зимняя юбка

Шерстяная мини-юбка всегда актуальна в зимний период. Комбинируйте ее с худи, лонгсливами и блузами – можно создать множество интересных аутфитов. Вместо 669 гривен – 442 гривны.

Зимняя юбка Фото: aliexpress.com

9. Оверсайз рубашка в клетку

Рубашка в клетку – идеальное дополнение уютным зимним вечерам у камина/в кругу друзей или в кафе с подругой. В магазине продавца много цветов и более сотни отзывов.

Клетчатая рубашка с Aliexpress Фото: aliexpress.com

10. Костюм трикотажный

В последние годы все большей популярностью пользуется комфортная одежда, в которой раньше было принято ходить только дома. Трикотажные или спортивные костюмы двойки всегда понадобятся в холодное время года, когда не хочется долго думать над тем, что надеть.

Костюм с Aliexpress Фото: aliexpress.com

11. Шерстяной берет

Множество восторженных отзывов, в которых покупатели отмечают, что берет действительно теплый и сделан из натуральной шерсти. Это отличная альтернатива для тех, кто не любит шапки.

Теплый берет на зиму 2020 Фото: aliexpress.com

12. Зимняя шапка

Шапку на Aliexpress найти не просто, поскольку азиатские размеры часто оказываются маленькими для европейцев. Но все же там много стильных вариантов, и для базового гардероба стоит обратить внимание на манималистичный крой и цвета нейтральной палитры.

Такая шапка на сайте стоит от 137 до 219 гривен, но только в день распродаж.

Шапка на зиму 2020 Фото: aliexpress.com

13. Варежки

Варежки из кроличьей шерсти, нежных цветов и за приятную цену. Продавец вместо 395 гривен продает за 114. В отзывах отмечают хорошее соотношение "цена-качество".

Зимние варежки с Aliexpress Фото: aliexpress.com

14. Зимний шарф

Классический шарф в клетку, ширина и длина которого точно позволит укутаться и согреться в теплую погоду. На сайте представлено несколько цветовых палитр: от самых ярких до пастельных.

Зимний шарф с Aliexpress Фото: aliexpress.com

15. Носки в рождественском стиле

Конечно же, зимой не обойтись без традиционных "рождественских" носков, которые, к тому же, можно приобрести не только для себя, но и как подарок. Стоимость – всего 42 гривны.

Зимние носки с Aliexpress Фото: aliexpress.com

Напомним, что ранее этой осенью H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

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