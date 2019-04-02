Разбирают как горячие пирожки: какой узор колготок популярен среди украинок

Леопардовый принт – хит сезона

Триумфальное возвращение. Колготки с леопардовым узором бьют рекорды продаж. На ревизию в столичные магазины чулок сходила корреспондент "Сегодня" Наталья Тимуршина. И узнала, как выбрать правильную модель.

В стиле – 90х! Главный тренд этой весны – цветные колготки. В фаворе – сиреневый, желтый и зеленый оттенки.

Среди новинок – многослойность. Сочетать капроновую черную сетку с носками предложил американский дизайнер Джереми Скотт.

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На вершине популярности и белые колготки с разнообразными надписями: цитатами, нотами или формулами.

А вот в столичных магазинах востребованные – с животным узором.

"Принт с леопардом очень модный – разбирают его как горячие пирожки! Также бывают колготы с 3Д плетением – они одинаково растягиваются во все три стороны", – рассказывает менеджер магазина Александр Дядюн.

Колготки с леопардовым принтом Фото: Pinterest

Впрочем, полюбить пару мало, нужно еще правильно ее подобрать. Определиться – для чего нужна обновка: для сдержанного офисного стиля или для веселой прогулки в выходной. Но важнее – при какой погоде будет носиться любимый предмет гардероба:

"Колготки стоит выбирать в первую очередь по плотности – она ​​измеряется в денах – это плотность изделия, которая обозначает вес нити", – объясняет Александр.

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Весной достаточно 20-ти. Также следует учитывать содержание лайкры. Чем выше ее процент, тем надежнее и элегантный фасон:

"Специально скроены таким образом, чтобы подчеркнуть округлость женских форм, приподнять попы и выгладит оно просто изумительно. Есть у нас и чулки – девушки без чулок никак не могут", – отмечает он.

Если чулки носить хочется, но отпугивает неудобство, есть альтернатива – колготы с имитацией чулок.

Капроновые колготки с имитацией чулок Фото: Pinterest

Беспроигрышный вариант на каждый день – тонкие телесные. За классические модели украинский производитель в среднем берет 80 гривен. За модные с принтом – от 100 гривен.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальными будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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