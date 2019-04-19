Редкий выход: сестры Олсен в черных нарядах посетили гала-вечер в Нью-Йорке

Известные на весь мир сестры редко появляются на публике

Мэри-Кейт и Эшли Олсе Фото: instagram.com/marykateolsen

Знаменитые на весь мир сестры-близнецы Мэри-Кейт и Эшли Олсен, который стали в своем время кумирами многих подростков, редко появляются на публике.

На днях они появились на гала-вечере в Нью-Йорке во время танцевального детского шоу, где они были приглашены в качестве жюри. Для мероприятия 32-летние сестры выбрали total black образы.Мэри-Кейт облачилась в длинное платье-плащ черного цвета. Акцент актриса сделала на красных шлепанцах с огромным ремешком на носу. В руке Олсен держала черную большую сумку из кожи питона.

Мэри-Кейт и Эшли Олсе в черных нарядах на гала-вечере Фото: AFP

Ее сестра Эшли Олсен позировала рядом также полностью в черном наряде. Голливудская актриса выбрала брючный костюм oversize, пиджак которого напоминал удлиненный смокинг, а брюки-клеш полностью прикрывали ее ноги. Свой вечерний образ Эшли дополнила длинной золотистой цепочкой и маленьким клатчем.

Напомним, что Мэри-Кейт и Эшли Олсен давно не снимаются в кино: теперь самые знаменитые близняшки мира – модные дизайнеры.

В 2007 году девушки создали линии модной одежды The Row и Elizabeth & James. Империя Олсен, по подсчетам зарубежных порталов, стоит примерно $300 млн. А вот платить зарплату сотрудникам девушки не хотели из-за чего они угодили в громкий скандал.

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