Reebok выпустит кроссовки в стиле "Охотников за привидениями"
Обувь поступит в продажу 31 октября 2020 года
Компания Reebok выпустит кроссовки, вдохновленные франшизой "Охотники за приведениями". Две популярные пары Ghost Smashers и Classic Leather получат эксклюзивные лого, тематические детали, и даже переносной ядерный реактор, как у главных героев картины.
Обе модели кроссовок выполнены в белом и светло-коричневом цветах. На язычке есть культовая эмблема Ghostbusters с призраком, а также логотип Reebok сбоку.
На заднике хайтопов Ghost Smashers также имеется переносной ядерный мини-реактор, который можно снимать.
На модели Classic Leather сзади нанесена надпись "We’re ready to believe you" ("Мы готовы тебе поверить").
Кроссовки Reebok x Ghostbusters поступят в продажу 31 октября на сайте. Цена Ghost Smashers составит 150 долларов, а Ghostbusters Classic Leather Shoes – 100 долларов.
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