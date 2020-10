Reebok выпустит кроссовки в стиле "Охотников за привидениями"

Обувь поступит в продажу 31 октября 2020 года

Компания Reebok выпустит кроссовки, вдохновленные франшизой "Охотники за приведениями". Две популярные пары Ghost Smashers и Classic Leather получат эксклюзивные лого, тематические детали, и даже переносной ядерный реактор, как у главных героев картины.

Обе модели кроссовок выполнены в белом и светло-коричневом цветах. На язычке есть культовая эмблема Ghostbusters с призраком, а также логотип Reebok сбоку.

Reebok Ghost Smashers

На заднике хайтопов Ghost Smashers также имеется переносной ядерный мини-реактор, который можно снимать.

Reebok Ghost Smashers

На модели Classic Leather сзади нанесена надпись "We’re ready to believe you" ("Мы готовы тебе поверить").

Reebok Classic Leather

Reebok Classic Leather

Кроссовки Reebok x Ghostbusters поступят в продажу 31 октября на сайте. Цена Ghost Smashers составит 150 долларов, а Ghostbusters Classic Leather Shoes – 100 долларов.

