Рианна представила коллекцию элитной одежды совместно с Louis Vuitton: фото

Певица выступила в качестве модели своего же бренда

Рианна Фото: instagram.com/badgalriri

Американская певица Рианна презентовала собственный бренд совместно с французским брендом Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

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Дабы популяризировать свою линейку одежды певица снялась для первой digital-обложки в истории The NYTimes Style Magazine. В фотосессии, которую устроил знаменитый фотограф Кристин-Ли Мулман, Рианна примеряла самые яркие образы из ее необычной коллекции Fenty.

20 Май 2019 в 6:03 PDT INSTAGRAM (@tmagazine)

"Я очень медленно развивалась в мире моды. Сначала просто покупала, что есть, потом люди стали отмечать мой собственный стиль, потом я стала выпускать коллаборации. Я не хотела просто назвать что-то своим именем и продать лицензию на использование. Мне интересно делать что-то самой, поэтому хочу добиться уважения как к дизайнеру", – рассказала Рианна в комментарии журналу.

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На данный момент американская звезда готовится к первому показу дебютной коллекции, а сама продажа вещей заявлена на 29 мая.

Это первый новый бренд от LVMH с 1987 года. А косметический бренд Рианны Fenty Beauty достиг почти 500 миллионов евро с продаж на конец 2018 года. Помимо этого, голливудская звезда занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty.

Напомним, ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в кружевном белье. Певица прорекламировала свой бренд Savage X Fenty By Rihanna. Фотосессия оказалась довольно необычной. Рианна в соблазнительном нижнем белье, сидя в лодке, позировала в прозрачном кресле в виде полушария.

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