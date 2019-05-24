Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Рианна представила коллекцию элитной одежды совместно с Louis Vuitton: фото

Певица выступила в качестве модели своего же бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/badgalriri

Американская певица Рианна презентовала собственный бренд совместно с французским брендом Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

Также узнайте в нашем сюжете, почему Рианна больше не сидит на диете:

Дабы популяризировать свою линейку одежды певица снялась для первой digital-обложки в истории The NYTimes Style Magazine. В фотосессии, которую устроил знаменитый фотограф Кристин-Ли Мулман, Рианна примеряла самые яркие образы из ее необычной коллекции Fenty.

INSTAGRAM (@tmagazine)

"Я очень медленно развивалась в мире моды. Сначала просто покупала, что есть, потом люди стали отмечать мой собственный стиль, потом я стала выпускать коллаборации. Я не хотела просто назвать что-то своим именем и продать лицензию на использование. Мне интересно делать что-то самой, поэтому хочу добиться уважения как к дизайнеру", – рассказала Рианна в комментарии журналу.

Новая коллекция Рианна Fenty
Новая коллекция Рианна Fenty
Новая коллекция Рианна Fenty
Новая коллекция Рианна Fenty
Новая коллекция Рианна Fenty
1/5

На данный момент американская звезда готовится к первому показу дебютной коллекции, а сама продажа вещей заявлена на 29 мая. 

Это первый новый бренд от LVMH с 1987 года. А косметический бренд Рианны Fenty Beauty достиг почти 500 миллионов евро с продаж на конец 2018 года. Помимо этого, голливудская звезда занимается дизайном и выпуском бельевого бренда Savage x Fenty. 

Напомним, ранее Рианна похвасталась аппетитными формами в кружевном белье. Певица прорекламировала свой бренд Savage X Fenty By Rihanna. Фотосессия оказалась довольно необычной. Рианна в соблазнительном нижнем белье, сидя в лодке, позировала в прозрачном кресле в виде полушария.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Шарлиз Терон призналась, как над ней подшутила Рианна Покорительница мужчин: Рианна в откровенной рекламе белья своего бренда Рианна подразнила сеть соблазнительными снимками в белье
мода одежда стиль рианна
Реклама

Новости партнеров

Вкусный и простой рецепт рогаликов
Вкусный и простой рецепт рогаликов
Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе
Утаила миллионы: выяснилась хитрость Степаненко при разводе
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка
Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Популярные статьи

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяТехно

Windows 10 получила долгожданное майское обновление: как установить

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяFun

"Слышали страшный гул": супруги нашли в стене спальни нечто шокирующее

22 маяFun

22 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

22 маяFun

Стареть красиво: студент показал снимки самых модных бабушек

21 маяСтиль

Елена Зеленская VS Мелания Трамп: битва нарядов первых леди на инаугурации

Новости партнеров

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
Марина Зудина живет в «параллельной реальности» после смерти мужа
7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
7 вещей, за которые тебе не должно быть стыдно
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Главный Холостяк Украины признался, что его бесит в девушках
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
Что лечит калина в организме человека
Что лечит калина в организме человека
Очень вкусный салат, который уплетают за обе щеки
Очень вкусный салат, который уплетают за обе щеки
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь