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Самое дорогое платье сезона: Тина Кароль впечатлила сексуальным образом в наряде за 155 тыс грн

Сегодня, 13:49

Певица выбрала наряд от французского модельера Александра Вoтье

Если вы думали, что Тина Кароль не может быть еще сексуальнее, чем в этом черном платье, вы не видели ее в total red аутфите. Во время восьмого эфира "Танців з зірками" певица восхитила горячим образом, выбрав алое платье от французского дизайнера Alexandre Vauthier.

Для танцевального вечера звезда выбрала гламурное драпированное платье с вырезом и камнями, красные туфли на каблуке и помаду нежно-розового оттенка. Волосы певица уложила слегка беспорядочными локонами.

Певица Тина Кароль
Певица Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Пару фото в экстравагантном наряде Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.

Тина Кароль в платье Alexandre Vauthier
Тина Кароль в платье Alexandre Vauthier
Фото: instagram.com/tina_karol

Отметим, что стоимость платья от Alexandre Vauthier составляет 155,806 гривень. Это самый дорогой лук Тины за все выпуски нового сезона "Танців". Платье также доступно в цвете хаки.

Скриншот: net-a-porter.com

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