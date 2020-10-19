Самое дорогое платье сезона: Тина Кароль впечатлила сексуальным образом в наряде за 155 тыс грн
Певица выбрала наряд от французского модельера Александра Вoтье
Если вы думали, что Тина Кароль не может быть еще сексуальнее, чем в этом черном платье, вы не видели ее в total red аутфите. Во время восьмого эфира "Танців з зірками" певица восхитила горячим образом, выбрав алое платье от французского дизайнера Alexandre Vauthier.
Для танцевального вечера звезда выбрала гламурное драпированное платье с вырезом и камнями, красные туфли на каблуке и помаду нежно-розового оттенка. Волосы певица уложила слегка беспорядочными локонами.
Пару фото в экстравагантном наряде Тина Кароль опубликовала на своей странице в Instagram.
Отметим, что стоимость платья от Alexandre Vauthier составляет 155,806 гривень. Это самый дорогой лук Тины за все выпуски нового сезона "Танців". Платье также доступно в цвете хаки.
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