Роскошь и стиль: королева Рания и принцесса Иман в Лондоне

Принцесса Иордании растет достойной заменой своей элегантной матери

Королева Рания. Фото: instagram/queenrania

Королева Рания, не так давно прибывшая с официальным визитом в Македонию в платье черничного цвета от итальянского бренда Bottega Veneta, теперь посетила Лондон, где выглядела как всегда великолепно.

Дело в том, что король Иордании Абдалла, королева Рания, их сын, принц Хуссейн, и дочь, принцесса Иман, прилетели на торжественный парад с участием принцессы Салмы. Ранее 18-летняя наследница поступила в Королевскую Военную академию Сандхерст, что в графстве Суррей, которую некогда окончил ее старший брат и отец.

Королева Рания Фото: instagram/queenrania Королева Рания Фото: instagram/queenrania Королева Рания Фото: instagram/queenrania Королева Рания Фото: instagram/queenrania Королева Рания Фото: instagram/queenrania 1/5

48-летняя Рания по такому случаю надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плессированно йюбкой.

Тогда как ее старшая дочь, 22-летняя принцесса Иман, предпочла небесно-голубое пальто Miu Miu, туфли от Jennifer Chamandi, а в руках держала скмку Saint Laurent.

Напомним, ранее в Великобритании принц Уильям и Кейт Миддлтон осетили студию BBC, чтобы обсудить создание новой программы Kids Online Wellbeing, которая будет бороться с запугиванием детей в Интернете. Куда герцогиня Кембриджская надела короткое платье цвета морской волны от британского бренда Emilia Wickstead, под которое подобрала черные лодочки Jimmy Choo.