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Роскошная Мишель Обама поразила брючным костюмом со стразами

Жена экс-президента США удивила выбором гламурного наряда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:11
Мишель Обама выступает в Копенгагене
Мишель Обама выступает в Копенгагене
Фото: AFP

Бывшая первая леди США Мишель Обама после правления мужа Барака Обамы продолжает активную деятельность даже за пределами своей страны. Так, жена экс-президента прилетела с официальным визитом в Копенгаген. Для заграничной поездки 55-летняя Мишель выбрала весьма гламурный наряд – брючный костью-двойку розового цвета.

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Наряд Обамы был расшит стразами по всему изделию, но блеска для Мишель оказалось мало, она решила дополнить образ драгоценными кольцами и серьгами. Обувь красотки была точно подобрана – туфли-лодочки с оттенком розового метала. Но такая деталь стильного look не стала самой яркой – бирюзовые ногти выделялись на фоне розового цвета. 

Мищель Обама в брючном костюме розового цвета
Мищель Обама в брючном костюме розового цвета
Фото: AFP

Свой роскошный аутфит Мишель Обама дополнила объемными локонами и насыщенным макияжем глаз. 

Мишель Обама дополнила гламурный образ туфлями-лодочками
Мишель Обама дополнила гламурный образ туфлями-лодочками
Фото: AFP

Напомним, ранее мы видели Мишель Обаму в Остине, где она появилась на публике в брючном костюме насыщенного синего цвета с черно-желтыми лампасами по бокам. 

Также узнайте из нашего сюжета, что Мишель Обама делает на заслуженном отдыхе:

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