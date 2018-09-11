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Роскошная Наоми Кэмпбэлл пришла на показ Anna Sui

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбэлл посетила один из модных показов в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Наоми Кэмпбэл. Фото: Getty
Наоми Кэмпбэл. Фото: Getty

Культовая персона мира моды Наоми Кэмпбэлл, не так давно сама блиставшая на подиуме в рамках презентации Dolce & Gabbana, была замечена на показе новой коллекции бренда Anna Sui, состоявшемся в Нью-Йорке.

По такому случаю модель надела обычный черный гольф, черные джинсы и такого же цвета сапоги. Поверх Наоми накинула жилет из меха, и выглядела при этом потрясающе.

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Наоми Кэмпбэл
Фото: Getty

Ранее все в том же Нью-Йорке на одной из улиц была замечена 23-летняя модель Джиджи Хадид. На ней был надет объемный красный пуховик от Fendi, под который она подобрала очень стильный "лук".

Ранее коллега Наоми Кэмпбэлл Синди Кроуфорд выложила в своем Instagram фотографии, на которых она запечатлена в костюме модного нынче оттенка фуксии, доказав тем самым, что не стоит бояться таких ярких цветов, а наоборот нужно стараться экспериментировать с ними.

А специалисты Института цвета Pantone тем временем назвали самые актуальные цвета грядущей осени, среди которых основное место занял оттенок с оригинальным названием "оливка к мартини".

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Источник: "Сегодня"
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