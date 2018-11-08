Роскошное декольте и розовая шуба H&M: Даша Астафьева выложила новые горячие фото

Звезда уже купила себе вещи из новой коллекции H&M и Moschino

Даша Астафьева. Фото: instagram/da_astafieva

Не успела отгреметь вечеринка в честь приезда в Киев новой коллекции H&M и Moschino, на которой диджейский сет отыграла сама Надя Дорофеева, как звезды уже начали выкладывать фотографии в новых вещах.

На своей странице в Instagram певица и актриса Даша Астафьева опубликовала несколько снимком в ярко-розовой шубе из искусственного меха. На одном она просто оголила плечи, стоя на ступеньках.

Даша Астафьева Фото: instagram/da_astafieva

А на другом легла в соблазнительной позе, выставив напоказ свое роскошное декольте.

Даша Астафьева Фото: instagram/da_astafieva

Напомним, что новая коллекция Moschino была создана для H&M самим Джереми Скоттом. Она посвящена нулевым и золотой эпохе MTV. Все эти вещи можно будет купить во флагманских магазинах H&M с 8 ноября. А тем временем уже можно ознакомиться с лукбуком, чтобы точно знать, что хватать с полок, поскольку конкуренция обещает быть суровой.