Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Роскошное декольте и розовая шуба H&M: Даша Астафьева выложила новые горячие фото

Звезда уже купила себе вещи из новой коллекции H&M и Moschino

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Даша Астафьева. Фото: instagram/da_astafieva
Даша Астафьева. Фото: instagram/da_astafieva

Не успела отгреметь вечеринка в честь приезда в Киев новой коллекции H&M и Moschino, на которой диджейский сет отыграла сама Надя Дорофеева, как звезды уже начали выкладывать фотографии в новых вещах.

На своей странице в Instagram певица и актриса Даша Астафьева опубликовала несколько снимком в ярко-розовой шубе из искусственного меха. На одном она просто оголила плечи, стоя на ступеньках.

44341440_1114711802037513_5595484024960203337_n
Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva

А на другом легла в соблазнительной позе, выставив напоказ свое роскошное декольте.

43915149_538112246613503_4486393247642617814_n
Даша Астафьева
Фото: instagram/da_astafieva

Напомним, что новая коллекция Moschino была создана для H&M самим Джереми Скоттом. Она посвящена нулевым и золотой эпохе MTV. Все эти вещи можно будет купить во флагманских магазинах H&M с 8 ноября. А тем временем уже можно ознакомиться с лукбуком, чтобы точно знать, что хватать с полок, поскольку конкуренция обещает быть суровой. 

Еще несколько материалов по теме:
В пиджаке на голое тело: Астафьева вновь покорила Instagram В сети раскритиковали новое откровенное фото Каменских Очень откровенно: Даша Астафьева показала новые полуобнаженные фото Даша Астафьева позировала топлесс в колготках-сеточке Парики, корсет и плетка: Даша Астафьева представила откровенный клип
Шуба роскошное декольте Даша Астафьева Instagram H&M и Moschino
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров