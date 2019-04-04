Платье за $18 тыс. и фиолетовые волосы: роскошные образы звезд на премьере "Игры престолов"
В Нью-Йорке состоялась премьера последнего сезона "Игры престолов"
В Нью-Йорке состоялась премьера восьмого и последнего сезона культового сериала "Игра престолов". На красной дорожке в роскошных нарядах и вечерних костюмах позировали главные герои саги.
Звездой вечера стала Гвендолин Кристи в шелковом платье с цветочным принтом Iris van Herpen. Благодаря легкому шлейфу казалось, что актриса порхает, как бабочка.
Также премьеру посетили звездные супруги Кит Харингтон и Роуз Лесли, которая выглядела потрясающе в вечернем платье от Oscar de la Renta за $18 тыс. Изделие было выполнено из красного ажура на серой ткани, одно плече актрисы было полностью оголенным, а за ней тянулся небольшой шлейф, напоминающий хвост жар-птицы. Ее супруг и один из главных героев сериала надел классический черный пиджак без воротника с брюками.
Пожалуй, самый неудачный образ получился у Мэйси Уильямс, которая надела на красную дорожку черное многоярусное платье от Miu Miu. Главным акцентом звездного look стала фиолетовая челка. В таком наряде Мэйси напоминала цыганскую баронессу.
А вот ее коллега – звездная блондинка Софи Тернер также выбрала черный наряд от Louis Vuitton, но выглядела роскошно. В платье с глубоким декольте и насыщенными макияжем Тернер получила восторженные комплименты от фанатов. Дерзкая и сексуальная – эти два слова именно про образ Софи Тернер.
Еще одна красотка вечера – Натали Дормер, которая пришла на премьеру в элегантном облегающем платье черного цвета. Верх наряда декорирован узором из бархата на сетке, а талия звезды выгодно подчеркнута бархатным поясом. Свой аутфит Натали дополнила драгоценными серьгами и кольцом из белого золота.
К слову, Эмилия Кларк произвела фурор на красной дорожке пышным платьем голубо-серого цвета с вставками из фатина. Ее образ довершила необычная прическа и яркий макияж с розовыми тенями.
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