Платье за $18 тыс. и фиолетовые волосы: роскошные образы звезд на премьере "Игры престолов"

В Нью-Йорке состоялась премьера последнего сезона "Игры престолов"

Мэйси Уильямс и Софи Тернер на премьере последнего сезона "Игры престолов" Фото: AFP

В Нью-Йорке состоялась премьера восьмого и последнего сезона культового сериала "Игра престолов". На красной дорожке в роскошных нарядах и вечерних костюмах позировали главные герои саги.

Гвендолин Кристи и Натали Эммануэль в ярких платьях Фото: AFP Джейсон Момоа в телесной куртке из замши Фото: AFP Фото: AFP Гвендолин Кристи в шелковом платье Iris van Herpen Фото: AFP Изысканный наряд Натали Дормер Фото: AFP Стильные Питер Динклэйдж и его супруга Эрика Шмидт Фото: AFP Роуз Лесл в красном платье от Oscar de la Renta Фото: AFP Яркие наряды Аманды Пит и Сары Полсон Фото: AFP Мэйси Уильямс в платье от Miu Miu и с фиолетовой челкой Фото: AFP Кит Харингтон в черном брючном костюме Фото: AFP Чарльз Дэнс в темно-синем костюме и галстуком с золотистым узором Фото: AFP Лиза Боне в черном платье с зодиакальным принтом и бахромой на груди Фото: AFP Роскошные Роуз Лесл и Эмилия Кларк Фото: AFP 1/13

Звездой вечера стала Гвендолин Кристи в шелковом платье с цветочным принтом Iris van Herpen. Благодаря легкому шлейфу казалось, что актриса порхает, как бабочка.

Также премьеру посетили звездные супруги Кит Харингтон и Роуз Лесли, которая выглядела потрясающе в вечернем платье от Oscar de la Renta за $18 тыс. Изделие было выполнено из красного ажура на серой ткани, одно плече актрисы было полностью оголенным, а за ней тянулся небольшой шлейф, напоминающий хвост жар-птицы. Ее супруг и один из главных героев сериала надел классический черный пиджак без воротника с брюками.

Пожалуй, самый неудачный образ получился у Мэйси Уильямс, которая надела на красную дорожку черное многоярусное платье от Miu Miu. Главным акцентом звездного look стала фиолетовая челка. В таком наряде Мэйси напоминала цыганскую баронессу.

А вот ее коллега – звездная блондинка Софи Тернер также выбрала черный наряд от Louis Vuitton, но выглядела роскошно. В платье с глубоким декольте и насыщенными макияжем Тернер получила восторженные комплименты от фанатов. Дерзкая и сексуальная – эти два слова именно про образ Софи Тернер.

Еще одна красотка вечера – Натали Дормер, которая пришла на премьеру в элегантном облегающем платье черного цвета. Верх наряда декорирован узором из бархата на сетке, а талия звезды выгодно подчеркнута бархатным поясом. Свой аутфит Натали дополнила драгоценными серьгами и кольцом из белого золота.

К слову, Эмилия Кларк произвела фурор на красной дорожке пышным платьем голубо-серого цвета с вставками из фатина. Ее образ довершила необычная прическа и яркий макияж с розовыми тенями.

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