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Розовая зефирка: 23-летняя Кендалл Дженнер удивила мини-платьем с перьями

Образ модели напоминал розовую сладость

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:43
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
Фото: Getty Images

23-летняя американская модель и звезда шоу "Семейство Кардашьян" Кендалл Дженнер удивила своим розовым look на открытии бутика Tiffany&Co в Сиднее.

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Обладательница самых длинных ног Голливуда позировала перед папарацци в забавном наряде, в котором была похожа на розовую зефирку. Атласное платье со страусиными перьями в зоне декольте придавали образу модели игривости и мимишности. Ультракороткий многослойный наряд оголил невероятно стройные ноги голливудской красавицы. 

Кендалл Дженнер в розовом мини-платье
Кендалл Дженнер в розовом мини-платье
Фото: Getty Images

И даже в макияже преобладали розовые тона – губная помада и румяна. А на загорелой шее Кендалл Дженнер красовалось драгоценное ожерелье с кулоном в виде бабочки, усыпанное бриллиантами. В завершении своего кукольного образа знаменитость обула белые туфли-лодочки с узким носом на высоком каблуке. 

Ранее модель поделилась со своими подписчиками новым образом, в котором она стала гостьей закрытой вечеринки у Дрейка. По такому случаю на Кендалл были черные латексные брюки, облегающие ее стройные ноги, и туфли в тон на высоком каблуке.

Напомним, не так давно Кендалл и Кайли Дженнер снялись в объективе украинского фотографа. 

О том, почему звезды критикуют семью Кардашьян смотрите в видео ниже:

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