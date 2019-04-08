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Розово-бежевый плащ и шпильки: новый весенний образ королевы Иордании

Роскошная Рания поделилась снимками нежного наряда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
Иорданская королева Рания
Иорданская королева Рания
Фото: facebook.com/QueenRania

Бежевый плащ – актуальная деталь женского гардероба этой весной. От модных тенденций не отстает и королева Иордании Рания. Для официальной встречи с первой леди Турции Эмине Эрдоган жена короля Абдаллы II выбрала потрясающе нежный наряд – бежевый плащ с розовыми вставками-плиссе по бокам из коллекции бренда Huishan Zhang.

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Икона стиля совершенно в тон наряду подобрала миниатюрную сумку и туфли с острым носком на высоких каблуках. Помимо плиссированной ткани верхняя одежда была украшена крупными пуговицами из плащевки и поясом на стройной талии Рании.

Стильная Рания в нюдовом плаще с розовыми вставками
Стильная Рания в нюдовом плаще с розовыми вставками
Фото: facebook.com/QueenRania

48-летняя королева на этот раз была скромна в выборе украшений. На ее шее можно было рассмотреть тонкую цепочку из золота, а на руке – электронные часы с браслетом бежевого оттенка. Довольно насыщенный макияж и накрученные волосы только лишь подчеркивали эффектность Рании. 

Весенний образ королевы Иордании
Весенний образ королевы Иордании
Фото: facebook.com/QueenRania

Напомним, ранее королева Иордании надела белое пальто на меховой подкладке с этничным рисунком, белые лодочки Jimmy Choo и черное платье с плиссированной юбкой.

А также недавно иорданская королева показала модницам, как гармонично сочетать красные и розовые тона, надев узкую юбку-карандаш и лонгслив с V-образным вырезом. 

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