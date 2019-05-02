Малиновый цвет в тренде: красочный образ Мелании Трамп
Первая леди США сменила высокие каблуки на удобные балетки
Одними из главных атрибутов гардероба первой леди США Мелании Трамп являются туфли-лодочки на высоких каблуках. Почти каждый свой светский look жена американского президента старается дополнить такой обувью, поэтому видеть госпожу Трамп в балетках весьма необычно и неожиданно.
На официальную встречу с женой японского премьер-министра Аки Абэ первая леди США облачилась в ярко-малиновый наряд, который состоял из облегающего платья и пальто. Стоит отметить, что Мелания выглядела эффектно, не взирая на отсутствие шпилек. Вместо любимых туфлей-лодочек жена Дональда Трампа обула малиновые балетки с золотистой пряжкой на носу.
На фоне черно-белого образа японской гости монохромный наряд Мелании Трамп изрядно выделялся. Яркий аутфит 49-летняя красотка по традиции украсила простой укладкой и насыщенным макияжем smoky eyes.
Напомним, что днями ранее для празднования католической Пасхи первая леди США выбрала нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи.
А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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