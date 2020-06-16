С чего начать: правила создания универсального капсульного гардероба
Делимся основными правилами при подборе базовых образов
Капсульный гардероб – это набор из специально подобранных 6-10 предметов одежды, которые можно замиксовать между собой и получить 10-15 стильных аутфитов. Это один из эффективных способов навсегда избавиться от вопроса "что надеть". Сегодня.Lifestyle рассказывает, как составить капсульный гардероб и не разочароваться.
Напомним, что недавно украинский дизайнер Андре Тан поделился 5 способами как скрыть лишние килограммы летом.
Пересмотрите свой гардероб и без сожалений избавьтесь от ненужных (не актуальных) вещей. В вашем арсенале должно быть достаточно базовых вещей, лаконичных и однотонных – так проще всего будет сочетать их между собой.
В капсульный гардероб входят блузы, рубашки, платья, брюки, шорты, обувь и аксессуары. Идея в том, что все это можно сочетать таким образом, чтобы не носить один и тот же наряд дважды. При этом, общее количество вещей капсулы не должно быть слишком большим.
На основе своего гардероба определитесь со стилем своей капсулы. Выбирайте одежду, которую носите чаще всего, в которой вам комфортно. Что касается цветовой палитры, то, в идеале, вещи должны быть комплиментарных цветов – то есть, сочетаться между собой по этой характеристике.
Тренды капсульного гардероба 2020, которые совершенно идеально подходят для лета, этояркие и приглушенные цвета, свободный крой, лаконичность, миди длина, высокая посадка и клеш.
Чтобы вам легко было создать капсульный гардероб с нуля, рассмотрим пошаговый пример летней повседневной капсулы.
- Шаг 1. Выбираем базу (низ): брюки, юбка, шорты, костюм, платье.
- Шаг 2. Добавляем нейтральные вещи (верх): топ, футболка, рубашка, блуза.
Условно, мы взяли брюки кюлоты белого цвета, с которыми поочередно будем сочетать белую рубашку, футболку или любую другую кофту.
- Шаг 3. Выбираем обувь, которая будет гармонично смотреться со всеми элементами. Предположим, это босоножки на тонком каблуке.
- Шаг 4. Расширяем капсулу, заменяя кюлоты на юбку или шорты. Они также должны подходить к обуви и верху.
- Шаг 5. Выбираем еще одну-две пары обуви, сочетающейся со всеми элементами вышеперечисленными. Это могут быть белые кеды или мюли.
- Шаг 6. Подбираем аксессуары: серьги, ремни, платки. Главное – помнить о гармоничном сочетании и не переборщить с количеством.
Составить свой капсульный гардероб совсем несложно, главное – разобраться в этом вопросе и дать себе время на пробы и ошибки.
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