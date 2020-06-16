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С чего начать: правила создания универсального капсульного гардероба

Сегодня, 13:22

Делимся основными правилами при подборе базовых образов

Капсульный гардероб – это набор из специально подобранных 6-10 предметов одежды, которые можно замиксовать между собой и получить 10-15 стильных аутфитов. Это один из эффективных способов навсегда избавиться от вопроса "что надеть". Сегодня.Lifestyle рассказывает, как составить капсульный гардероб и не разочароваться.

Напомним, что недавно украинский дизайнер Андре Тан поделился 5 способами как скрыть лишние килограммы летом.

Капсульный гардероб 2020: основные правила и рекомендации

Капсульный гардероб с нуля
Капсульный гардероб с нуля
Фото: Pinterest

Пересмотрите свой гардероб и без сожалений избавьтесь от ненужных (не актуальных) вещей. В вашем арсенале должно быть достаточно базовых вещей, лаконичных и однотонных – так проще всего будет сочетать их между собой.

В капсульный гардероб входят блузы, рубашки, платья, брюки, шорты, обувь и аксессуары. Идея в том, что все это можно сочетать таким образом, чтобы не носить один и тот же наряд дважды. При этом, общее количество вещей капсулы не должно быть слишком большим.

Как создавать капсульные образы на лето | Фото: Pinterest

На основе своего гардероба определитесь со стилем своей капсулы. Выбирайте одежду, которую носите чаще всего, в которой вам комфортно. Что касается цветовой палитры, то, в идеале, вещи должны быть комплиментарных цветов – то есть, сочетаться между собой по этой характеристике.

Тренды капсульного гардероба 2020, которые совершенно идеально подходят для лета, этояркие и приглушенные цвета, свободный крой, лаконичность, миди длина, высокая посадка и клеш.

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Чтобы вам легко было создать капсульный гардероб с нуля, рассмотрим пошаговый пример летней повседневной капсулы.

  • Шаг 1. Выбираем базу (низ): брюки, юбка, шорты, костюм, платье.
  • Шаг 2. Добавляем нейтральные вещи (верх): топ, футболка, рубашка, блуза.

Условно, мы взяли брюки кюлоты белого цвета, с которыми поочередно будем сочетать белую рубашку, футболку или любую другую кофту.

С чем сочетать кюлоты | Фото: Pinterest
  • Шаг 3. Выбираем обувь, которая будет гармонично смотреться со всеми элементами. Предположим, это босоножки на тонком каблуке.
  • Шаг 4. Расширяем капсулу, заменяя кюлоты на юбку или шорты. Они также должны подходить к обуви и верху.
С чем сочетать белую блузу летом | Фото: Pinterest
  • Шаг 5. Выбираем еще одну-две пары обуви, сочетающейся со всеми элементами вышеперечисленными. Это могут быть белые кеды или мюли.
  • Шаг 6. Подбираем аксессуары: серьги, ремни, платки. Главное – помнить о гармоничном сочетании и не переборщить с количеством.

Составить свой капсульный гардероб совсем несложно, главное – разобраться в этом вопросе и дать себе время на пробы и ошибки.

Ранее мы писали, как выбрать босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето.

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