С чего начать: правила создания универсального капсульного гардероба

Делимся основными правилами при подборе базовых образов

Капсульный гардероб – это набор из специально подобранных 6-10 предметов одежды, которые можно замиксовать между собой и получить 10-15 стильных аутфитов. Это один из эффективных способов навсегда избавиться от вопроса "что надеть". Сегодня.Lifestyle рассказывает, как составить капсульный гардероб и не разочароваться.

Напомним, что недавно украинский дизайнер Андре Тан поделился 5 способами как скрыть лишние килограммы летом.

Капсульный гардероб 2020: основные правила и рекомендации

Капсульный гардероб с нуля Фото: Pinterest

Пересмотрите свой гардероб и без сожалений избавьтесь от ненужных (не актуальных) вещей. В вашем арсенале должно быть достаточно базовых вещей, лаконичных и однотонных – так проще всего будет сочетать их между собой.

В капсульный гардероб входят блузы, рубашки, платья, брюки, шорты, обувь и аксессуары. Идея в том, что все это можно сочетать таким образом, чтобы не носить один и тот же наряд дважды. При этом, общее количество вещей капсулы не должно быть слишком большим.

Как создавать капсульные образы на лето | Фото: Pinterest

На основе своего гардероба определитесь со стилем своей капсулы. Выбирайте одежду, которую носите чаще всего, в которой вам комфортно. Что касается цветовой палитры, то, в идеале, вещи должны быть комплиментарных цветов – то есть, сочетаться между собой по этой характеристике.

Тренды капсульного гардероба 2020, которые совершенно идеально подходят для лета, этояркие и приглушенные цвета, свободный крой, лаконичность, миди длина, высокая посадка и клеш.

Чтобы вам легко было создать капсульный гардероб с нуля, рассмотрим пошаговый пример летней повседневной капсулы.

Шаг 1. Выбираем базу (низ): брюки, юбка, шорты, костюм, платье.

Выбираем базу (низ): брюки, юбка, шорты, костюм, платье. Шаг 2. Добавляем нейтральные вещи (верх): топ, футболка, рубашка, блуза.

Условно, мы взяли брюки кюлоты белого цвета, с которыми поочередно будем сочетать белую рубашку, футболку или любую другую кофту.

С чем сочетать кюлоты | Фото: Pinterest

Шаг 3. Выбираем обувь, которая будет гармонично смотреться со всеми элементами. Предположим, это босоножки на тонком каблуке.

Выбираем обувь, которая будет гармонично смотреться со всеми элементами. Предположим, это босоножки на тонком каблуке. Шаг 4. Расширяем капсулу, заменяя кюлоты на юбку или шорты. Они также должны подходить к обуви и верху.

С чем сочетать белую блузу летом | Фото: Pinterest

Шаг 5. Выбираем еще одну-две пары обуви, сочетающейся со всеми элементами вышеперечисленными. Это могут быть белые кеды или мюли.

Выбираем еще одну-две пары обуви, сочетающейся со всеми элементами вышеперечисленными. Это могут быть белые кеды или мюли. Шаг 6. Подбираем аксессуары: серьги, ремни, платки. Главное – помнить о гармоничном сочетании и не переборщить с количеством.

Составить свой капсульный гардероб совсем несложно, главное – разобраться в этом вопросе и дать себе время на пробы и ошибки.

Ранее мы писали, как выбрать босоножки: ТОП-5 трендовых пар на лето.

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