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С чем носить красный пуховик: модный урок от Джиджи Хадид

Модель Джиджи Хадид продемострировала, с чем можно носить пуховик красного цвета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Джиджи Хадид. Фото: Getty
Джиджи Хадид. Фото: Getty

Одна из самых востребованных и привлекательных моделей нашего времени Джиджи Хадид, которая не так давно вместе со своей сестрой Беллой посетили Открытый чемпионат США по теннису, на который обе надели объемные рубашки, была замечена на улицах Нью-Йорка в красном пуховике.

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Джиджи Хадид
Фото: Getty

Этот цвет довольно яркий, и не каждый рискнет его надеть. Но Джиджи справилась с задачей отлично. Под красный пуховик Fendi она подобрала черные кожаные легинсы. А дополнила образ черной сумкой, коричневыми казаками Fendi и солнцезащитными очками в роговой оправе.

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Джиджи Хадид
Фото: Getty

Напомним, ранее супермодель 90-х Синди Кроуфорд продемонстрировала, как правильно носить один из самых модных оттенков этой осени – фуксию.

А специалисты Института цвета Pantone назвали самые актуальные цвета грядущей осени, среди которых основное место занял оттенок с оригинальным названием "оливка к мартини".

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цвета джиджи хадид красный пуховик
Источник: "Сегодня"
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