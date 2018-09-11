С чем носить красный пуховик: модный урок от Джиджи Хадид

Модель Джиджи Хадид продемострировала, с чем можно носить пуховик красного цвета

Джиджи Хадид. Фото: Getty

Одна из самых востребованных и привлекательных моделей нашего времени Джиджи Хадид, которая не так давно вместе со своей сестрой Беллой посетили Открытый чемпионат США по теннису, на который обе надели объемные рубашки, была замечена на улицах Нью-Йорка в красном пуховике.

Джиджи Хадид Фото: Getty

Этот цвет довольно яркий, и не каждый рискнет его надеть. Но Джиджи справилась с задачей отлично. Под красный пуховик Fendi она подобрала черные кожаные легинсы. А дополнила образ черной сумкой, коричневыми казаками Fendi и солнцезащитными очками в роговой оправе.

Джиджи Хадид Фото: Getty

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