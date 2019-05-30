С чем носить кюлоты: готовый образ Zara от королевы Летиции

Испанская королева продемонстрировала стильный look

Королева Испании Летиция Фото: Getty Images

Если вы не знаете, как правильно сочетать одежду, берите пример со звезд и знаменитых личностей. К примеру, одна из мировых икон стиля королева Летиция всегда выглядит потрясающе и неважно, какой бренд на ней надет – масс-маркет и люкс.

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Для официального визита в один из университетов Мадрида 46-летняя королева Летиция выбрала стильный наряд от испанского бюджетного бренда Zara. В образе ее Величества идеальным было все, а главное гармонично сочетались тренды 2019 года – белые кюлоты, туфли-лодочки с силиконовой вставкой от Steven Madden и твидовый жакет без рукавов.

Стильный образ королевы Летиции от Zara Фото: Getty Images

Так и не скажешь, что супруга короля не является студенткой университета, а лишь приехала прочитать лекцию. Стильный и деловой образ завершала простая укладка и белый клатч, который Ее Величество держала в руке.

Напомним, что днями ранее члены испанской королевской семьи посетили пасхальную службу в соборе Пальма-де-Майорка. Тогда королева Летиция появилась в платье от бренда Massimo Dutti с флористическим принтом и тонким поясом на талии.

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