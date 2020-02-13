С чем носить пальто этой весной: beauty-урок от Елены Зеленской

Первая леди посетила выставку в наряде от украинского бренда

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно удивила траурным нарядом на приеме в Ватикане, посетила столичную интерактивную выставку Ukraine WOW.

Смотрите в сюжете, почему Елена Зеленская выставила на аукцион вещь из собственного гардероба:

Супруга президента снова продемонстрировала элегантный и стильный look – Елена Зеленская надела темное-вишневые брюки-клеш в сочетании с черной водолазкой. Но ключевым элементом наряда стало пальто-oversize голубого цвета от известного украинского бренда SIX.

Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official Весенний образ Елены Зеленской от SIX Фото: instagram.com/olenazelenska_official 1/7

Отметим, все элементы гардероба, которые Елена Зеленская гармонично подобрала, являются главными трендами сезона 2020 года.

"Ukraine WOW – это еще одна возможность открывать для себя родную страну снова и снова. А она не перестает удивлять и очаровывать. Поэтому причин повторно влюбляться – множество. И это на самом деле – вау!" – написала первая леди Украины на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее посольство Японии прокомментировало желтый наряд Елены Зеленской.

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