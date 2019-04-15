С чем носить пиджак весной 2019: примеры фэшн-блогеров Instagram
Комбинируем женский жакет с другими вещами – примеры блогеров
Классические пиджаки или жакеты oversize – must have в женском гардеробе. С помощью такого элемента одежды создается множество интересных look для вечеринки, офисной работы, деловых встреч и прогулки по городу. Но как правильно сочетать пиджаки с разными стилями и что сейчас в моде? Об этом поговорим в статье.
Пересматривая картинки в интернете, можно визуально создать образ в своей голове, но проблема в том, что найти вещи с картинки в бутиках – миссия невыполнима. А что тогда делать? В подборе доступных брендов вам помогут фэшн-блогеры, которые на своих страницах в Instagram публикуют модные look с отмеченными магазинами.
Как носить пиджак с джинсами?
Два самых комфортных элемента одежды – пиджак и джинсы. Если грамотно обыграть, образ получится незаурядным и подойдет даже для вечернего выхода в свет. Пиджак в ансамбле с джинсами или джинсовой юбкой можно дополнить яркой сумкой, стильными очками или необычной обувью.
Собираем романтический образ: платье в сочетании с пиджаком
Также красиво смотрятся пиджаки oversize с платьями. Причем не важно, из какой ткани выполнено изделие, шерстяные жакеты можно комбинировать с платьями из шелка или атласа.
Для более прохладного периода – середины весны – выбирайте платья из более теплых тканей, например кашемира или коттона. Играйтесь цветами – желтыми, розовыми и другими яркими оттенками.
Сочетаем два самых актуальных тренда 2019 года – велосипедки и пиджак "с мужского плеча"
Не спешите выбрасывать старомодные штаны skinny, лучшее решение для такой одежды – обрезать! В моду стремительно врываются короткие штаны или длинные шорты (как кому удобнее называть), которые напоминают лосины для езды на велосипеде. Вот и пример от известного киевского блогера, которая удачно подобрала серый пиджак с черными велосипедками и брогами.
Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.
Также узнайте в нашем сюжете, какие очки будут модными в этом теплом сезоне:
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