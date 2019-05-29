С чем носить тренч летом: яркий пример от Мелании Трамп

Учимся у первой леди комбинировать главные тренды года

Мелания и Дональд Трамп Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией Трамп сейчас находятся в Японии. Супруги отправились в деловую поезду на встречу к японскому императору. Не менее важную роль в этой поездки играет гардероб первой леди США. На торжественном приеме Мелания уже продемонстрировала необычный наряд, который напоминал традиционную одежду Японии – кимоно.

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После такого эффектного появления, Мелания Трамп решила сменить стилистику и облачилась в яркий наряд согласно всем трендам 2019 года. А именно – молочный тренч с оранжевыми разводами от Dries Van Noten в сочетании с облегающем платьем Michael Kors.

Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP Мелания и Дональд Трамп во время официального визита в Японию Фото: AFP 1/8

Но не верхняя одежда стала самым ярким акцентом президентского аутфита, а лимонные туфли-лодочки от любимого тренда госпожи Трамп – Christian Louboutin. Свою идеальную фигуру американская икона стиля удачно подчеркнула широким белым поясом в стиле 80-х годов.

Напомним, что ранее для празднования католической Пасхи первая леди США выбрала нежное платье с цветочным принтом от американского бренда Carolina Herrera. Благодаря светло-фиолетовому поясу на талии наряд подчеркнул стройность Мелании, а нежные оттенки ткани – ее шоколадный цвет кожи.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

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