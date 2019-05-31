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С чем носить велосипедки: разбираем новый тренд сезона

Удобно и стильно – новинка с мире моды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00

Мода беспощадна и порой даже самые заядлые стиляги не понимают, как реагировать на новинки. Именно к такой категории вещей относятся велосипедки – безоговорочный тренд 2019 года. 

Но кому они подходят и с чем их носить? И как в них на работу пойти? Все ответы вы найдете в нашей статье. 

Главное предназначение облегающих шорт – занятие спортом. Но только не в этом сезоне! Дизайнеры предложили усовершенствованные модели с разной длинной, но в основном до колен. И главное это материал – плотная ткань, которая хорошо обтягивает ноги. Мягкий трикотаж может подчеркнуть неточности фигуры. 

Вещи, с которыми можно носить велосипедки:

  • удлиненный пиджак oversize и кроп-топ 
  • жакет без рукавов
  • джинсовка
  • футболки 
  • майки 
  • удлиненные рубашки (в леопардовый принт, например) 
  • рубашки на завязках 
  • худи или свитшоты

С чем носить велосипедки летом: модные идеи
Фото: Pinterest
С чем носить велосипедки летом: модные идеи
Фото: Pinterest
С чем носить велосипедки летом: модные идеи
Фото: Pinterest
С чем носить велосипедки летом: модные идеи
Фото: Pinterest
С чем носить велосипедки летом: модные идеи
Фото: Pinterest
С чем носить велосипедки летом: модные идеи
Фото: Pinterest
1/6

Какую обувь выбрать под велосипедки? 

Благодаря обуви вы можете видоизменять стилистику вашего образа – от спортивного до романтического. Кроссовки, сникерсы или слипоны – для прогулки по улице, а вот босоножки способны преобразить look, в котором смело можно отправиться на вечеринку или свидание. Также гармонично смотрятся с велосипедками сандали или балетки, на лето можно с открытым задником. И даже казаки гармонично соседствуют с таким спортивным элементом гардероба. 

Как правильно носить велосипедки: выбираем обувь
Фото: Pinterest
Как правильно носить велосипедки: выбираем обувь
Фото: Pinterest
Как правильно носить велосипедки: выбираем обувь
Фото: Pinterest
Как правильно носить велосипедки: выбираем обувь
Фото: Pinterest
Как правильно носить велосипедки: выбираем обувь
Фото: Pinterest
Как правильно носить велосипедки: выбираем обувь
Фото: Pinterest
1/6

Аксессуары – важная деталь образа

Если вы боитесь, что велосипедки смотрятся слишком просто или обыденно, это проблема решается с помощью аксессуаров. К примеру, благодаря сумке-поясу отлично подчеркивается талия. Ко всему, можно играть цветовыми решениями, добавляя к черным шортам ярких оттенков и узоров. Обратите внимание на анималистические узоры – леопард или змеиный принт в сочетание с облегающими шортами – бомба замедленного действия. Все потому, что два самых актуальных тренда собраны в одном look.

Тренд 2019: как носить велосипедки летом
Тренд 2019: как носить велосипедки летом
Фото: Pinterest

Да, надеть пояс на велосипедки не получится, но кто запрещается подчеркнуть талию поясом поверх рубашки или пиджака? Например, кислотных оттенков, которые однозначно придают свежести и молодости. Не бойтесь экспериментировать! Известная модель Джиджи Хадид сумела скомпонировать спортивные шорты с черным беретом и образ получился весьма элегантным, в котором не стыдно и в офис пойти. 

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос

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