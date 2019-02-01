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С ног до головы в черном: Меган Маркл встретилась со студентами

Герцогиня Сассекская посетила Ассоциацию университетов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:05
Меган Маркл Фото: Getty
Меган Маркл
Фото: Getty

Меган Маркл, последние несколько своих выходов предпочитающая светлые платья и пальто, примерила совсем противоположный образ.

Герцогиня Сассекская посетила очередную организацию, патроном которой она была назначена по велению Елизаветы II. На этот раз Меган прибыла в Ассоциацию университетов (The ACU), где состоялась ее беседа с выпускниками и преподавателями, во время которой поднимались очень важные вопросы относительно образования в Великобритании и обучения в ней студентов из других стран.

Меган Маркл. Фото: Getty

На встречу герцогиня прибыла в абсолютном черном total-look. На ней был черный свитер, длинная асимметричная гофрированная юбка и пальто. Дополнили образ лишь бежевые туфли на шпильке и волосы, собранные в пучок – довольно непривычный для Меган вариант прически.

Меган Маркл. Фото: Getty

Напомним, ранее Меган Маркл прибыла на одну из встреч в светлом облегающем платье от Н&M и бежевом пальто. А перед этим посетила благотворительное сообщество Smart Works, помогающее женщинам. Куда надела скромное черное облегающее платье бюджетного бренда Hatch, поверх которого набросила чуть более роскошное бежевое пальто от Oscar de la Renta. 

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Источник: Сегодня
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