С оголенной спиной и глубоким декольте: новый выход Джамалы

Певица восхитила фанатов роскошной фигурой

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Знаменитая украинская певица Джамала, которая недавно поделилась милыми фото маленького сына, опубликовала в Instagram пикантный снимок в роскошном черном наряде от украинского дизайнера.

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На женственной Джамале эффектно сочетался ансамбль из черной фатиновой юбки и удлиненного пиджака с оголенной спиной от бренда Artem Klimchuk. Глубокое декольте пиджака подчеркивает бюст знаменитости.

Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я приняла участие в съемках "95 квартала" с песней "Solo", – подписала снимок Джамала.

К роскошному наряду для выступления артистка подобрала свой фирменный макияж – черные стрелки с глиттерными тенями на веках. Фанатов такой look звезды восхитил и они не удержались от комплиментов, назвав Джамалу богиней и королевой. Сама певица на фото выглядела счастливо и улыбалась.

Напомним, что в начале февраля певица презентовала новую англоязычную песню "Solo". Также Джамала поделилась архивным фото десятилетней давности.

Джамала поделилась редкими фото в бикини – смотрите видео:

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