С топом и джинсами: Даша Квиткова показала, как носить пиджак oversize летом
Эти стильные летние образы для города подходят на каждый день
Победительница проекта "Холостяк" и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова продемонстрировала стильные городские образы с пиджаком, которые можно носить летом. Ранее девушка уже показывала look в трендовом коротком платье, а на этот раз Квиткова выбрала oversize.
На своей странице в Instagram Даша опубликовала несколько фото в разных пиджаках. Она предлагает носить стильный жакет свободного кроя с коротким топом и любимыми джинсами, расставив акценты с помощью сумки в тон пиджаку и ремня.
Важно, чтобы джинсы были с высокой талией и не зауженные к низу, так как в 2020 году остаются в тренде более широкие штанины.
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Светлый пиджак можно сочетать с темным низом – кюлотами или макси юбкой. Под пиджак надевайте такого же цвета бра или топ, как Даша.
Не стоит отказываться от черного пиджака. В этом сезоне его можно миксовать с разными вещами и обувью, создавая множество вариантов аутфитов для деловых встреч и даже романтических прогулок.
Днем надевайте пиджак с топом под велосипедки, в офис – под брюки или укороченные кюлоты, а вечером можно заменить топ и низ на короткое платье.
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