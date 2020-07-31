С топом и джинсами: Даша Квиткова показала, как носить пиджак oversize летом

Эти стильные летние образы для города подходят на каждый день

Победительница проекта "Холостяк" и супруга Никиты Добрынина Даша Квиткова продемонстрировала стильные городские образы с пиджаком, которые можно носить летом. Ранее девушка уже показывала look в трендовом коротком платье, а на этот раз Квиткова выбрала oversize.

На своей странице в Instagram Даша опубликовала несколько фото в разных пиджаках. Она предлагает носить стильный жакет свободного кроя с коротким топом и любимыми джинсами, расставив акценты с помощью сумки в тон пиджаку и ремня.

Даша Квиткова выбрала сумку под цвет жакета Фото: instagram.com/kvittkova

Важно, чтобы джинсы были с высокой талией и не зауженные к низу, так как в 2020 году остаются в тренде более широкие штанины.

Светлый пиджак можно сочетать с темным низом – кюлотами или макси юбкой. Под пиджак надевайте такого же цвета бра или топ, как Даша.

Пиджак oversize можно носить с длинной юбкой Фото: instagram.com/kvittkova

Не стоит отказываться от черного пиджака. В этом сезоне его можно миксовать с разными вещами и обувью, создавая множество вариантов аутфитов для деловых встреч и даже романтических прогулок.

Даша Квиткова не отказывается от пиджака летом Фото: instagram.com/kvittkova

Днем надевайте пиджак с топом под велосипедки, в офис – под брюки или укороченные кюлоты, а вечером можно заменить топ и низ на короткое платье.

Напомним, ранее певица Тина Кароль показала, как стильно носить костюм-двойку.

Мы также рассказывали о ТОП-6 самых модных моделей брюк 2020 года, которые можно носить в любое время года.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться