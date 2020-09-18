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Сама элегантность: королева Летиция появилась на публике в лаконичном синем платье

Сегодня, 19:30

Супруга короля Испании посетила Национальную библиотеку Мадрида

Королева Летиция и ее муж – король Испании Филипп, посетили выставку "Делиб" в Национальной библиотеке Мадрида. На публике первая леди страны появилась в элегантном темно-синем платье и черных туфлях на высоких каблуках.

Во время каждого выхода королевы Летиции, все взгляды прикованы к ее аутфиту, потому что она всегда выбирает самые простые, но в то же время очень стильные наряды. Чего только стоит ее изумрудное платье с вышивкой.

На этот раз 47-летняя Летиция надела синее платье миди и защитную маску. Ее look дополнили туфли на высоких каблуках и черный клатч.

Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Прическу Ее Величество практически никогда не меняет, укладывая волосы набок, слегка подкрутив их концы. Макияж королевы также легкий – с акцентом на глаза.

Ранее своим аутфитом впечатлила Иванка Трамп. Мы также писали, что H&M представил осеннюю коллекцию из переработанных материалов.

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