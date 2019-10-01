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Сама нежность: Елена Зеленская обратилась к родителям в День усыновления

Первая леди выбрала платье, которое подчеркнуло ее фигуру

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:16
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

В понедельник, 30 сентября, Украина отмечала День усыновления. По этому поводу первая леди страны, супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена, которая ранее инициировала проект по созданию украиноязычных аудиогидов в крупнейших музеях мира, обратилась к пользователям сети.

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"Я хочу поблагодарить каждую Маму и каждого Папу, которые открыли свои сердца и дали ребенку самое дорогое в жизни – семью. Спасибо вам за вашу доброту, неравнодушие, человечность, за ваше желание дарить любовь и изменить жизнь ребенка к лучшему! Я также очень хотела бы, чтобы мы вспоминали о детях, лишенных родительской опеки, не только раз в год в этот день, а всегда помнили, что где-то рядом бьется маленькое сердечко, которое нуждается в любви и заботе. И даже небольшой проявление нашего внимания может сделать кого-то немного счастливее", – написала Елена Зеленская.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Также она добавила, что на фото – только несколько из тех 170 тысяч родителей, которые подарили ребенку из детского дома или интерната шанс на счастливое будущее.

Елена Зеленская надела платье синего цвета, которое подчеркнуло ее фигуру. Дополнила образ туфлями-лодочками.

Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: facebook.com/ze2019official

Напомним, ранее Елена Зеленская по случаю национального праздника нарядилась в традиционную одежду – вышитое платье в пол.

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