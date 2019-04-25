Звезда "Секса в большом городе" удивила дерзким образом

Ким Кэттролл позировала на красной дорожке в total-black

Ким Кэттролл Фото: AFP

Хоть фанаты и привыкли ассоциировать актрису Ким Кэттролл с ее героиней из культового сериала "Секс в большом городе", в реальной жизни Ким отличается от Саманты Джонс. Да и возраст берет свое, с годами голливудская звезда очень изменилась.

Подтверждением стало ее появление на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке, куда 62-летняя актриса пришла в дерзком образе девушки-рокерши. Для создания total black look звезда культового сериала выбрала кожаную куртку-косуху в сочетании с черным гольфом и облегающими брюки.

Ким Кэттролл в образе девушки-рокерши Фото: AFP

Завершающим маневром Ким Кэттролл стали высокие черные ботфорты с острыми носами и широкий пояс с массивной пряжкой. Через плечо актрисы свисала миниатюрная сумка на цепочке от Chanel.

А ее коллега по картине Сара Джессика Паркер, которой недавно выполнилось 54 года, почти не изменилась и часто выходит в свет в роскошных нарядах. Ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками.

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