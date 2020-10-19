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Само совершенство: Иванка Трамп показала актуальное осеннее пальто в стиле 50-х

Сегодня, 16:30

Еще один стильный образ для прохладного сезона

Иванка Трамп на днях посетила Огайо, где продемонстрировала еще один идеальный осенний лук. Советница президента США появилась на публике в черно-белом пальто в гусиную лапку с широким подолом. Весь образ Иванки будто вдохновлен 1950-ми годами, разве что тогда мало кто носил защитные маски.

Так, Иванка Трамп надела черно-белое пальто ниже колена и черный гольф. Она дополнила свой аутфит черными туфлями-лодочками и черной маской.

Иванка Трамп
Иванка Трамп
Фото: instagram.com/ivankatrump

Скриншот: The Daily Mail

Пальто с узкой талией и расклешенной юбкой выглядит невероятно женственно и утонченно. Его можно носить с тонким ремнем и короткими сапожками. Плюс, это один из ключевых трендов этого сезона, что мы видели в недавних показах Versace и Miu Miu.

Versace, Miu Miu
Фото: Getty Images

Ранее мы рассматривали, как собрать такой же деловой образ, как у Иванки Трамп и какой костюм носить этой осенью.

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