Само совершенство: Иванка Трамп показала актуальное осеннее пальто в стиле 50-х
Еще один стильный образ для прохладного сезона
Иванка Трамп на днях посетила Огайо, где продемонстрировала еще один идеальный осенний лук. Советница президента США появилась на публике в черно-белом пальто в гусиную лапку с широким подолом. Весь образ Иванки будто вдохновлен 1950-ми годами, разве что тогда мало кто носил защитные маски.
Так, Иванка Трамп надела черно-белое пальто ниже колена и черный гольф. Она дополнила свой аутфит черными туфлями-лодочками и черной маской.
Пальто с узкой талией и расклешенной юбкой выглядит невероятно женственно и утонченно. Его можно носить с тонким ремнем и короткими сапожками. Плюс, это один из ключевых трендов этого сезона, что мы видели в недавних показах Versace и Miu Miu.
Ранее мы рассматривали, как собрать такой же деловой образ, как у Иванки Трамп и какой костюм носить этой осенью.
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